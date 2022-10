Umrla Angela Lansbury, zvijezda serije 'Ubojstvo, napisala je': Obitelj potvrdila žalosnu vijest

Poznata irsko-britanska i američka glumica i pjevačica Angela Lansbury umrla je u utorak u dobi od 96 godina, potvrdila je vijest njezina obitelj za NBC.

"Djeca Angele Lansbury s tugom objavljuju da je njihova majka umrla mirno u snu, kod kuće u Los Angelesu, u 1:30 ujutro danas, utorak, 11. listopada 2022., samo pet dana prije njezina 97. rođendana", izjavila je njezina obitelj za NBC.

Lansbury je bila svestrana glumica koja je oduševljavala generacije obožavatelja u projektima "Ubojstvo, napisala je", "Ljepotica i zvijer", ali i po pozornici Broadwaya. Glumila je tako pekaricu, raspjevanog čajnika, sovjetskog špijuna i detektiva iz malenog gradića, a to su samo neke od niza njezinih poznatih uloga. Njezina karijera duga 70 godina dovela ju je do pet nagrada Tonyja, šest Zlatnih globusa i počasne nagrade Akademije - Oscara 2013. godine. Posljednja Tony nagrada dodijeljena joj je 2009. godine za najbolju glumicu u predstavi Blithe Spirit Noela Cowarda. Njezino najpoznatije brodvejsko djelo je bila uloga Nellie Lovett u predstavi Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street. Za tu je ulogu 1979. godine dobila Tonyja za najbolju glumicu u mjuziklu.

Lansbury je svoju pjevačku vještinu prenijela s Broadwaya na veliko platno, preko animiranog mjuzikla "Ljepotica i zvijer" iz 1991. Lansbury je tu dala glas gospođi Pott, koja je ocijenjena kao jedan od najomiljenijih trenutaka u popularnom filmu.

Hrvatska publika možda će ju najviše pamtiti po ulozi spisateljice misterija i amaterske borkinje protiv zločina Jessice Fletcher u hit seriji "Ubojstvo, napisala je". Serija se prikazivala 12 sezona, od 1984. do 1996. godine.

Serije poput te otvorile su novu eru televizije, a Akademija ju je nominirala za 12 Emmyja za ulogu Jessice Fletcher, no nikada nije osvojila nagradu.

“Ubojstvo, napisala je privukla je više svjetske pozornosti od bilo koje druge uloge koju sam igrala u filmovima ili na kazališnim daskama. Divna je stvar biti poznat u Španjolskoj, Portugalu, Parizu, Francuskoj i Njemačkoj i posvuda", rekla je 2013. godine primajući počasnu nagradu Akademije.

