Uhićen slavni zavodnik! Izazvao je novi incident, policija odmah reagirala

Poznati kubansko-američki glumac William Levy (44) uhićen je u ponedjeljak, 14. travnja u Fort Lauderdaleu na Floridi nakon incidenta u lokalnom restoranu, prenosi Las Top News. Glumac, kojeg mnogi nazivaju "kubanskim Bradom Pittom", proveo je noć u zatvoru okruga Broward zbog optužbi za remećenje javnog reda i mira u alkoholiziranom stanju te neovlaštenog ulaska u objekt.

Prema izvješću šerifovog ureda, do incidenta je došlo u restoranu na području Browarda, gdje je navodno došlo do sukoba s jednim zaposlenikom. Nakon plaćanja jamčevine od 500 dolara, Levy je pušten iz pritvora, a u prvim izjavama za medije demantirao je navode o fizičkom sukobu sa zaposlenikom restorana. - Pokušao sam ostati smiren cijelo vrijeme. Na kraju sam ja bio taj koji je morao otići - izjavio je Levy za emisiju "El Gordo y La Flaca". Na pitanje o optužbi za nezakonit ulazak u objekt, glumac je kratko odgovorio: - Pa, morali su me zbog nečeg privesti.

William Levy izgradio je impresivnu karijeru u svijetu telenovela, postavši jedno od najprepoznatljivijih lica Univision produkcija. Svoju popularnost stekao je ulogama u hit serijama poput "Oprezno s anđelom" i "Magična privlačnost", koje su osvajale milijunsku publiku diljem svijeta. Međutim, njegova karijera često je bila zasjenjena privatnim skandalima. Prošle godine došlo je do prekida njegovog 20-godišnjeg braka s Elizabeth Gutiérrez, s kojom ima dvoje djece. Naime, ovo je glumčev drugi kazneni prekršaj u godinu dana. Policija je prethodno odgovorila na poziv njegove bivše partnerice, koja je tvrdila da je Levy u zajednički dom doveo neidentificiranu ženu. Policija nije poduzela nikakve daljnje mjere, no slučaj je dobio veliku medijsku pozornost. Mediji su godinama pisali o njegovim navodnim nevjerama, spominjući čak 80 različitih afera.

Levy je rođen u Havani 1980. godine, a kao tinejdžer emigrirao je u Miami. Karijeru je započeo kao model za 'Next Models', prije nego što se probio u svijet telenovela. Njegov talent nije ostao nezapažen ni u Hollywoodu, gdje je ostvario zapažene uloge u filmovima poput "The Single Moms Club" i "Resident Evil: The Final Chapter". Procjenjuje se da je tijekom karijere izgradio imovinu vrijednu oko 4 milijuna eura, a osvojio je i brojne nagrade, uključujući četiri prestižne nagrade Premios Juventud.

Ovaj posljednji incident samo je najnoviji u nizu kontroverzi koje prate glumca, no unatoč tome, Levy ostaje jedan od najutjecajnijih latino glumaca svoje generacije, čija karijera, usprkos povremenim skandalima, i dalje traje.

