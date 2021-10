Udovica poznatog sportaša šokirana izvješćem o uzroku njegove smrti: 'Mislila sam da je srčani udar...'

Jimmy Hayes, bivši profesionalni igrač hokejaške momčadi Boston Bruins, u svom je organizmu imao kokain i fentanil, a to je bio uzrok njegove smrti 23. kolovoza, rekli su članovi njegove obitelji za Boston Globe. Hayes je pronađen mrtav u svom domu u Bostonu dan nakon što je slavio sinov drugi rođendan. Hayes je uskoro trebao proslaviti svoj 32. rođendan.

- Nadam se da će objavljivanje Jimmyjeve priče nekome spasiti život. Ako ovo može nekoga spasiti od boli, super. To je tako tužno. Ponosim se što sam prilično mentalno jak. Odrastao sam na ulici, ali jednostavno nema formule za to. Imate prekrasnog, sveameričkog dječaka koji je napravio strašnu pogrešku i to ga je koštalo života - rekao je Hayesov otac Kevin i dodao da je prije 16 ili 17 mjeseci primijetio "malu promjenu" u ponašanju svog sina.

- Otišao sam do njega i rekao: 'Mislim da bi ovo mogao biti problem s tabletama. Bio je ozlijeđen neko vrijeme i mislim da je tada počeo uzimati lijekove protiv bolova. Rekao sam: 'Jim, mislim da ovdje vidim problem.' Ali on ima 31 godinu, nisam ga mogao natjerati da potraži pomoć - kazao je Hayes i dodao:

- Nazvao me tri tjedna kasnije i rekao: 'Tata, navukao sam se na ove tablete. Ozlijedio sam se i počeo sam ih uzimati i nikad nisam prestao.' A ja sam rekao: 'Pa, idemo ti pomoći.' Otišao je Haverhill gdje su mu pomogli. Mislio sam da je na putu oporavka, stoga je sve ovo jako tuno - rekao je Hayes i dodao da je važno podijeliti priču o svom sinu jer nije želio da bude "stigmatiziran kao narkoman".

Supruga Jimmyja Hayesa, Kristen, rekla je da je u petak primila izvještaj o toksikologiji od državnog liječnika u Massachusettsu. Primila je poziv dok je bila na putu za New Jersey kako bi prisustvovala utakmici Devils-Blackhawks, na kojoj je odana počast Hayesu.

- Bila sam potpuno šokirana. Bila sam toliko sigurna da to nema nikakve veze s drogom. Zaista sam mislila da je u pitanju srčani udar ili bilo što što nije droga... Nije imalo smisla. Nadala sam se da ću dobiti drugi telefonski poziv kad su me nazvali. Nadala sam se da će mi stvari biti jasnije i šokirala sam se kad sam čula da je to to - rekla je Kristen.

Hayes, koji je rođen i odrastao u bostonskoj četvrti Dorchester, postao je lokalni heroj nakon što je 2010. osvojio nacionalno prvenstvo s Boston Collegeom, a zatim je na kraju igrao za Boston Bruins. Tisuće ljudi pojavile su se na bdjenju u Dorchesteru 29. kolovoza.

