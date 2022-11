U show je ušla sa 137 kg, zaljubila se i izgubila 30 kg pa kasnije vratila skoro sve, a evo kako danas izgleda

Sara Sitarić, bivša kandidatkinja showa "Život na vagi" na Instagramu je objavila fotografiju s putovanja u Maroko te pokazala kako sada izgleda.

Sara je fotkom oduševila svoje pratitelje koji su joj uputili niz komentara i emotikona srca.

Uz fotku je napisala 'I kad je tmurno, vedro je'.

Podsjetimo, u show je ušla sa 137,7 kilograma, a na posljednjem vaganju imala je 103 kilograma. U showu je upoznala i Marina Marušića, u kojeg se zaljubila, no prekinuli su 2020. godine. – Ne bih to previše komentirala, ali da, mogu vam potvrditi da je vezi došao kraj prije tri tjedna kad sam bila kod Marina i kad sam prekinula vezu. Vrijednosti su nam se razišle, moj fokus je sad maksimalno na faksu, a on je odabrao neke druge puteve koji ga uveseljavaju i zato sam osjećala da je ispravna stvar prekinuti taj odnos – otkrila je tada Sara.

Sitarić je nakon sudjelovanja u showu "Život na vagi" upisala fakultet, ali i vratila dio kilograma koje je skinula sudjelovanjem u ovom showu. Tada je objavila video u kojem je iskreno progovorila o tom problemu.

- Ja sam vratila 30 kilograma od kraja showa (gotovo sve!), sada sam u minusu 18 kg, ali skidanje ovih kilograma bilo je daleko dugotrajnije, teže i s puno vanjskih distrakcija s kojima se nisam znala nositi, koje su mi stavljale fokus na druge stvari, a ne na mene. I još uvijek sam u procesu skidanja vraćenog - kaže Sara napominjući da je mršavljenje, kao i debljanje, psihološki, a ne fizički proces. - I zato osuđivanje najviše govori o osobi koja osuđuje, a ne o onoj koja ima problem. Želim vam svima da imate predivne živote pune svjesnosti i zahvalnosti za sve što VI imate i život sa što manje osude, kritičnosti i potrebe za naslađivanjem nad tuđom nesrećom jer je sve prolazno pa tako nikada ne znate što vas u životu može snaći.... Za neke stvari, zaista, zna biti prekasno - rekla je tada Sara.

