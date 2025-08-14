U programu Nove TV gledatelje je zaintrigirala enigmatična poruka, a sada je otkriveno o čemu je riječ

Tajanstveni televizijski teaseri u programu Nove TV, koji su proteklih dana zaintrigirali gledatelje enigmatičnom porukom: “za sve su oni krivi” napokon su dobili svoj rasplet, a odgovor je jasan – za sve je kriv žiri MasterChefa! Nova, osma sezona jednog od najgledanijih zabavnih formata uskoro stiže na Novu TV, a najavljuje je vizualno atraktivan i produkcijski raskošan promo spot koji na duhovit način prikazuje kako MasterChef redefinira kulinarske standarde u svakodnevnom životu. U domišljatoj najavi nove sezone, na tržnicama raste potražnja za egzotičnim namirnicama za koje prodavači nisu nikada čuli, roditelji na dječjem rođendanu serviraju kompleksnu tortu uz vrhunsku prezentaciju, a čak su i policajci na cesti zatečeni kad otkriju da im supruge za užinu pakiraju jela koja nalikuju onima iz vrhunskih restorana.

Glavni “krivci” za ovu kulinarsku revoluciju su članovi MasterChef žirija – renomirani chefovi Stjepan Vukadin, Goran Kočiš i Mario Mihelj, koji su spremni za osmu sezonu u kojoj će ocjenjivati, inspirirati i mentorirati novu generaciju kandidata i gastro entuzijasta. Promo spot za novu sezonu ove popularne zabavne emisije već je izazvao val smijeha i oduševljenja, a dok gledatelji s iščekivanjem odbrojavaju do početka emitiranja MasterChefa, članovi žirija najavljuju najzabavniju sezonu dosad.

„Na snimanju promo spota smo se sjajno zabavili! Bilo je dinamično, veselo i šaljivo – baš kao i sezona MasterChefa koja je pred nama. Veselimo se povratku u studio, novim izazovima i, naravno, kandidatima i njihovim tanjurima koji će nas iznenaditi,” poručuju Stjepan, Goran i Mario koji se u najavi nove sezone, osim u prepoznatljivim kulinarskim uniformama, u jednoj od scena pojavljuju i u atraktivnom bikerskom izdanju. Ovim uzbudljivim razotkrivanjem započelo je odbrojavanje do početka nove sezone omiljenog kulinarskog showa, koja, sudeći po atmosferi sa snimanja, donosi još više emocija, zabave i gastronomskog spektakla – uskoro na Novoj TV!