U 98. godini preminuo legendarni modni dizajner Pierre Cardin

Legendarni francuski modni dizajner Pierre Cardin umro je u 98. godini, javlja BBC. Cardin je zaslužan za revoluciju mode svojim futurističkim i modernim dizajnima 1950-ih i 60-ih. Njegovi posebni dizajni sunčanih naočala postali su modni hit diljem svijeta.

Preminuo je u bolnici u Neuillyju u blizini Pariza, potvrdila je njegova obitelj agenciji AFP.

