U 80-ima je bila seks-simbol, a evo kako danas izgleda poznata pjevačica

Kim Wilde početkom osamdesetih bila je jena od najvećih zvijezda pop glazbe, s brojnim hitovima kao što su "Kids In America", "Cambodia" ili "You Keep Me Hangin' On' "

Pjevačica je rođena kao Kim Smith u Londonu, a danas slavi svoj 59. rođendan. Premda je bila na vrhuncu popularnosti u prošlom stoljeću, Kim i dalje nastupa. Dosad je izdala 12 albuma, a posljednji nazvan "Snapshots" izašao je 2011. godine. U slobodno vrijeme bavi se i vrtlarstvom, a kako je prije nekoliko godina kazala britanskim medijima, zavoljela ga je nakon živčanog sloma na vrhuncu karijere.

Kim je aktivna na društvenim mrežama, a na Instagramu često objavljuje snimke svojih koncerata.