Otkriveno koliko je Trumpova kći potrošila u Beogradu

Boravak u Beogradu Tiffany Trump, kćeri američkog predsjednika Donalda Trampa američke porezne obveznike koštat će 23 tisuće dolara (152 tisuće kuna), piše portal Quartz.

Navodno je State Department izdvojio toliko novca za "podršku Tiffany Trump na tom putovanju". Predsjednikova uža obitelj, uključujući i Tiffany i ostalu Trumpovu djecu, ima pravo na zaštitu tajnih službi dok su na javnim mjestima, što uključuje putovanja, smještaj i prijevoz agenata koji ih štite.

Tiffanyije u srpskoj prijestolnici boravila u hotelu Square Nine, a Quartz piše da sobe u tom hotelu koštaju od 200 do 1.450 dolara za noć. Navodi se i da je sa Trumpovom kćeri bio i njen momak Michael Boulos, a i on je, navodno, bio pod zaštitom tajnih službi.

Ono što je neobično u odnosu na njegove prethodnike u Bijeloj kući u modernoj povijesti je to što aktualni američki predsjednik ima četvoro djece, pa su troškovi njihovih putovanja predmet kritika vladinih nadzornika i demokrata.

