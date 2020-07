Tragičan epilog: Pronađeno tijelo nestale glumice koja se utopila u jezeru

Već pet dana traje potraga za glumicom Nayom Riverom, poznatoj po ulozi u popularnoj seriji Glee, koja je nestala je u srijedu poslijepodne nakon što se s 4-godišnjim sinom Joseyem Hollisom uputila na izlet brodom na jezeru Piru u Kaliforniji.

Od tada do danas policija intenzivno traga za glumicom, a čini se da je potraga, nažalost s tragičnim ishodom, pri kraju. Policija je na jezeru pronašla tijelo za koje se sumnja da je od 33-godišnje glumice. - Tijelo je pronađeno u ponedjeljak - izvijestili su iz Ventura County Sheriff's Officea ne otkrivajući više detalja.

Authorities search for missing actor Naya Rivera on Lake Piru, California

Podsjetimo, 33-godišnja glumica prošli je tjedan unajmila brod i krenula sa sinom na jezero odakle se nije vratila. Uslijedila je potraga te je oko četiri sata poslijepodne po lokalnom vremenu brod pronađen. U njemu je bio 4-godišnji dječak, ali ne i glumica koja se nije vratila na brod nakon što je sa sinom plivala u jezeru.

Potraga bezuspješno traje već nekoliko dana, a njezina majka, otac, prijatelji i bivši suprug Ryan Dorsey stigli su na mjesto njezina nestanka i potom ušli u jezero kako bi se pokušali povezati s Nayom i dozivali su ju u suzama. Daily Mail piše kako je obitelj cijeli dan bila na jezeru, tješeći i ohrabrujući jedni druge, a njezin otac i brat su čak odjeveni odlučili zaplivati. Policija i istražitelji ne dijele njihovu nadu da će glumicu pronaći živu, pogotovo nakon što su snimke s nadzornih kamera pokazale kako ulazi u čamac sa sinom, a istražitelji su kasnije u njemu samo pronašli sina i prsluk za spašavanje.

Authorities search for missing actor Naya Rivera on Lake Piru, California