Luka iz "Braka na prvu" iznenadio mnoge: 'Dugo sam razmišljao trebam li ovo objaviti'

Luka Budak je gledatelje showa "Brak na prvu" osvojio svojom iskrenošću i jednostavnošću, a svoj status miljenika kod njih potvrdio je i posljednjom objavom na Instagramu u kojoj je prepričao svoj posjet domu za starije i nemoćne.

- Dugo sam razmišljao trebam li ovo objaviti ili ne - započeo je Luka podužu objavu s opisom kako je proteklo druženje sa starijima i zašto se odlučio na to.

- Sudjelovanje u emisiji me približilo široj publici. Od razno raznih javljanja i prepoznavanja u inbox mi je stigla poruka vlasnika staračkog doma u kojem su štićenici tog doma gledali svaku emisiju. Kako sam u emisiji rekao da volim čitati i da sam imao prilike to raditi za djecu i odrasle, Marcel vlasnik tog doma me pitao bi li došao i podružio se sa njima. Kako su nas zatekla ova čudna vremena i kako su posjeti zabranjeni, nisam bio siguran što učiniti. Napravio sam test i bio negativan. I zato smatram da u ovim teškim vremenima trebamo naći način da olakšamo tim ljudima i da budemo sa svojim najmilijima. Nisam znao iskreno što bi im čitao pa sam uzeo svima ono najpoznatije, Bibliju. Odvojio sam vremena i posjetio dom u kojem su me dočekali divni ljudi koji su prepuni raznoraznih životnih priča. Koliko je svijet malen govori činjenica da u tom domu vrijeme provode dva gospodina od kojih je jedan policajac a drugi, ne biste vjerovali, njegov uhićeni. Hvala ti Marcel na pozivu i lijepo je znati da postoje ovakvi domovi u kojem se ljudi toliko brinu za njihov mir tako i za mir njihovih najmilijih! - iznenadio je Luka, a fanovi su mu u komentarima čestitali što se odvažio na takav način doprinijeti svakodnevnici najstarijih.

"To se zove veličina čovjeka, ne samo misliti na sebe kako je, nažalost, to u današnja vremena tako. Svaka čast, Luka", "Kapa do poda", "Divno", "Baš si ljudina", samo su neki od komentara puni odobravanja za Lukin pothvat.

Podsjetimo, on je u showu bio u braku s Nadijom Amić, no među njima se nije razvila ljubav. Ipak, eksperiment u kojem je sudjelovao donio je Luki ljubav - nakon snimanja započeo je vezu sa spisateljicom Ingrid Divković, jednom od eksperata u showu.