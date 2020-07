Tragedija ponovno potresla obitelj Jamieja Olivera, a priča njegove supruge slama srce

Tijekom 20 godina sretnog braka, Jamie i Jools Oliver dobili su petero predivne djece - Poppy, Daisy, Petal, Buddy i River. Odmah su znali nakon Rivera da žele još jedno, ali pokušaji da ponovno zatrudne u protekle tri godine završili su neuspješno. Jools je otada izgubila tri trudnoće, a zadnja se dogodila nedavno.

- Zbilja želim (imati dijete). Zbilja želim, ali imala sam već tri spontana pobačaja od zadnjeg djeteta, a zbog zadnjeg koji se dogodio prije tri tjedna pomislila sam: "Ne. Ne znam. Želim to, ali moram mentalno provjeriti je li to u redu ideja za ostvariti". Osim toga, pitanje je i fizičke prirode jer imam skoro 46 godina, pa je utoliko nesigurnije - objasnila je Jools za Made By Mammas, supruga Jamiea Olivera za kojeg ona tvrdi da bi on rado htio imati još djece.

- Nemam još puno vremena, možda još jednu godinu i onda ću u potpunosti ugasiti to poglavlje jer sam jako sretna i ispunjena s ovim trenutkom u kojem jesmo. Samo ta mala beba...grozno ju je željeti i ne možeš si pomoći - dodala je Oliver opisavši zadnji posjet doktoru.

- Otišla sam kod ginekologa neki dan i pitao me "Kako si mentalno?". Zamislila sam se pa mu rekla: "Pa ovo je već peti put", jer imala sam dva pobačaja prije Rivera - priznala je Jools koja je potom otkrila kako o zadnjem pobačaju nije htjela reći vlastitoj majci.

- Imala sam poprilično jedan opasan zbog čega moja obitelj nije htjela da probam opet. Svi misle "Imaš petero divne i zdrave djece, budi zahvalna" -opisala je njihov stav.

Inače, njezin suprug, jedan od najpoznatijih televizijskih kuhara na svijetu Jamie Oliver prošle godine je bankrotirao. U svibnju su tada zatvorili vrata njegovi lanci restorana 'Jamie's Italian', 'Fifteen' i 'Barbecoa', a posao je izgubilo tisuću ljudi. O svim nedaćama progovorio je u epizodi 'The Graham Norton Showa'. Jamie je kazao kako je 13 godina teško radio te da je restoran Fifteen bio njegova 'beba'. Rekao je kako mu je bilo teško kada je ostao bez svega, no morao se sabrati i pokušao je krenuti dalje.

- Imao sam najbolje od svega, i ne znam nikoga kome je bilo bolje nego meni, a onda sam doživio i najgore trenutke. No, to je život i moraš se fokusirati na pozitivu - tvrdi Oliver. Jamie je komentirao kako neće otvarati nove restorane.

Jamie je svojom kulinarskom emisijom "Goli kuhar" šarmirao publiku, pokrenuo revoluciju zdrave prehrane u britanskim školama, a neko vrijeme imao je imao svoj časopis te mnogobrojne knjige i kuharice.

– 2014. počeo je pad Jamiejeva carstva kada je zbog lošeg poslovanja morao zatvoriti tri od četiri svoja restorana Union Jacks, a posljednji, četvrti, zatvorio je u ožujku 2017. Godine 2014. također je morao zatvoriti i steak house Barbecoa, a mesnicu je zatvorila inspekcija koja je u njoj pronašla plijesan, mišji izmet i mrtve miševe. Tri godine poslije zatvorio je šest restorana poznate talijanske franšize, ali za to je okrivio tešku situaciju na tržištu zbog Brexita. Kako bi spasio svoju kompaniju, uložio je tri milijuna funti vlastitog novca, ali ni to nije pomoglo te je prošli mjesec morao zatvoriti još 12 restorana, pri čemu je 450 ljudi izgubilo svoje radno mjesto.

