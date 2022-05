Tom Cruise pomogao Kate Middleton, svi pričaju o reakciji princa Williama

Holivudska superzvijezda Tom Cruise (59) pojavio se na premijeri svog filma "Top Gun: Maverick" u Londonu u pratnji princa WIlliama i njegove supruge Kate Middleton, a zbog jednog njegovog poteza oduševio je svijet. Glumac se pokazao kao pravi kavalir kada je pružio ruku vojvotkinji i pomogao joj. Za to vrijeme WIlliam se smijuljio i pravio čudne izraze lica.

Naravno, društvene mreže eksplodirale su nakon tog glumčevog poteza, a mnogi su komentirali kako im nije jasno zašto je nije pridržao njen suprug.

Inače, Kate je nosila haljinu Rolanda Moureta koja je otkrivala njezina ramena uz koju je uskladila torbicu Alexandra McQueena i dijamantne naušnice Robinson Pelham.

Na premijeri se pojavila i glumica Hayley Atwell s kojom je Tom prošle godine prekinuo vezu, no sve su glasnija šuškanja da se par odlučio pomiriti i kako je došla da mu pruži podršku tijekom važne večeri i da je tu odluku donijela u posljednji tren.

- Ona je tu da mu jednostavno pruži podršku. Za njih je to veliki korak - izjavio je njima blizak izvor za The Sun.

Tom i 20 godina mlađa Hayley zaljubili su se na snimanju novog nastavka iz serijala filmova "Nemoguća misija", a nakon prekida odlučili su ostati prijatelji.

- Zajedno su prošli kroz intenzivan period snimanja, no iako se sjajno slažu, odlučili su ostati samo prijatelji. Tom ima previše obaveza i cijelo vrijeme putuje pa je i to jedan od razloga zbog čega njihova veza nije uspjela - rekao je tada izvor blizak glumcu za The Sun.

Podsjetimo, film "Top Gun: Maverick" od utorka stiže i u naša kina.

