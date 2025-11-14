Naši Portali
Thompsonov tim ponovno se javio i poručio Tomaševiću: 'Smatramo nužnim obratiti se javnosti'

14.11.2025.
u 19:53

Thompsonov tim ponovno se obratio Tomaševiću i pjevačevim obožavateljima na društvenoj mreži Facebook povodom drugog koncerta koji žele da se održi u zagrebačkoj Areni.

Tim glazbenika Marka Perkovića Thompsona ponovno se oglasio povodom zahtjeva o najmu zagrebačke Arene za drugi koncert. "Tomašević još uvijek ne odgovara na pismeni zahtjev o najmu zagrebačke Arene za Thompsonov drugi koncert. U svjetlu nedavnih istupa gradonačelnika Grada Zagreba, Tomislava Tomaševića, smatramo nužnim obratiti se javnosti vezano uz proces dodjele Arene Zagreb za održavanje drugog koncerta Marka Perkovića Thompsona. Unatoč uredno predanom zahtjevu i unatoč interesu velikog broja građana Zagreba, gradonačelnik ni nakon višednevnog čekanja nije dao nikakvo službeno očitovanje. Umjesto jasne i transparentne odluke, svjedočimo ponavljanju političkih poruka u kojima se, nažalost, ponovno poseže za optužbama o 'fašizmu' i negativnim kvalifikacijama Thompsonova glazbenog opusa", poručili su te dodali:

Koncert Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu
1/21

"Izostanak odgovora na službeni zahtjev ne može se protumačiti drukčije nego kao oblik izbjegavanja odgovornosti, što dodatno otvara sumnju da se iza svega nalazi strah od pravnih postupaka koje Thompsonov tim ima puno pravo pokrenuti zbog dosadašnjih administrativnih nepravilnosti i neujednačenog postupanja. Pozivamo gradonačelnika da prekine s politiziranjem kulturnih i glazbenih događanja te da nam pošalje odgovor na naš zahtjev", zaključuju iz Thompsonova tima. Podsjetimo, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević nedavno je rekao da će Thompsonov koncert 27. prosinca u zagrebačkoj Areni biti održan jer je ugovor potpisan još u ožujku, ali da drugi koncert u Areni Zagreb neće biti dopušten.

"Menadžment je, osim termina u prosincu za koji je potpisan ugovor, tražio i 28. prosinca. Ono što mogu reći jest da će se 27. prosinca održati koncert, ali onaj od 28. se neće dogoditi u Areni Zagreb. Ako 27. prosinca bude korišten ustaški pozdrav, neće biti novih Thompsonovih koncerata u prostorima kojima upravljaju gradska poduzeća ili ustanove u Zagrebu", rekao je tom prilikom Tomašević.

Avatar istovari
istovari
20:24 14.11.2025.

Zaboravio naš stari hrvatski pozdrav kad se obraćaš javnosti?

Avatar DIXI
DIXI
20:33 14.11.2025.

MPT tim, možda ste u zanosu stavili krivi pozdrav na zahtjevu za najam prostora. Provjerite.

Avatar razbojnik404
razbojnik404
20:25 14.11.2025.

Na prvom koncertu biti će nas dva puta više ispred i oko Arene nego u Areni. Arena je rasprodana do posljednjeg mjesta.

