VIDEO Trud se uvijek isplati! Naš influencer pokazao koliko se promijenio u dvije godine

Naš influencer Marco Cuccurin još jednom je dokazao da se ustrajan rad, disciplina i vjera u sebe – itekako isplate. Jedan od najpoznatijih domaćih influencera oduševio je svoje pratitelje na Instagramu novim videom u kojem je usporedio kako je izgledao prije dvije godine i kako izgleda danas. ''Ista odjeća 2 godine kasnije. Isplati se otići na trening i biti uporan tu i tamo, pogotovo kada ti se smiju ili kada ti kažu da ne znaš i da nikad nećeš uspjeti ama baš ništa'', napisao je uz video. Video su pratitelji zatrpali brojnim komentarima. ''Trud se uvijek isplati, bravo'', ''Stvarno poticajno. Treba volje i upornosti za to - ne od ''ponedjeljka'' nego od danas. I eto rezultata'', ''Bravo'', ''Napredak je pravi'', ''Brate mili i bilderi bi se posramili'', ''Bravo Marko, prije si bio zgodan, ali sada si pravi komad'', ''Ti si primjer svima, u puno toga'', ''Predivan, žene i muškarci će te opsjedati'', ''Predivan si'', ''Svaka čast Marko i kapa do poda'', ''Kakva nagrada za dosljednost'', samo je dio komentara s Instagrama.

Podsjetimo, poznati domaći influencer i pobjednik 'Plesa sa zvijezdama', Marco Cuccurin, nedavno je pokazao svoju emotivnu stranu, podijelivši s brojnim pratiteljima dirljivu posvetu svojoj pokojnoj majci Sanji, koja je preminula u kolovozu 2021. godine. Na fotografiji koju je objavio vidi se mramorna ploča njezina posljednjeg počivališta, okružena crvenim ružama i upaljenim svijećama, a prizor prati poruka koja svjedoči o boli koju vrijeme ne liječi. - Ne samo na neke posebne dane. Fališ mi uvijek, svaki dan i to beskrajno jako. Volim te mama - napisao je Marco, ogolivši svoju tugu i ljubav koju osjeća prema majci.

Gubitak majke za Marca je, kako je i sam ranije priznao, bio prekretnica koja ga je zauvijek promijenila. - Taj gubitak mene je prvenstveno učinio još zrelijim. Lupio mi je jedan veliki životni šamar da se, kad se sve čini dobro i savršeno, nešto može dogoditi i da zaista trebamo svakoga dana pokazivati ljudima do kojih nam je stalo koliko ih volimo. Treba to reći i pokazivati kroz male i velike znakove pažnje, jer bilo je tu puno stvari koje bih još rekao, jer ona za mene nije bila samo mama, nego i najbolji prijatelj. No, opet, s druge strane, dobro što je proizašlo iz tako teškog gubitka jest to što sam stisnuo zube još jače i pokazao životu da ja to mogu, da ja to želim i nisam dao da mi moral padne, nego upravo suprotno, sve sada radim za nju - izjavio je jednom prilikom za IN Magazin.

Umjesto da ga tuga slomi, Marco je odlučio stisnuti zube, a upravo je majka postala njegova glavna motivacija i pokretačka snaga za sve što radi. - Cijelu svoju glazbenu karijeru želim posvetiti njoj i nadam se da ću u ovoj sezoni 'Plesa sa zvijezdama' i jedan ples posvetiti svojoj majci jer znam da ona to gleda odozgo. Da je ovdje među nama prisutna još, ona bi sad došla svaki tjedan, svaku nedjelju u studio, podržavala me i bila bi najponosnija na svijetu, a ja znam da to već i sada jest - poručio je.