Seks afera sa striptizetom uništila mu je brak s princezom, nakon 30 godina progovorio je o skandalu: 'Bio sam žrtva!'

Svijet je 1996. godine obišla vijest o jednom od najvećih kraljevskih skandala tog desetljeća. Talijanski tabloidi na naslovnicama su objavili kompromitirajuće fotografije tjelohranitelja Daniela Ducrueta, tadašnjeg supruga monegaške princeze Stéphanie, u intimnom zagrljaju s belgijskom striptizetom Fili Houteman. Prizori strastvenih poljubaca uz bazen izazvali su golemu medijsku pompu i doveli do kraja braka koji je trajao tek godinu dana, ostavivši iza sebe dvoje male djece, trogodišnjeg Louisa i dvogodišnju Pauline. Gotovo 30 godina kasnije, Ducruet je u talijanskoj emisiji ‘La Volta Buona‘ na televiziji RAI odlučio ispričati svoju stranu priče, tvrdeći da je cijeli incident bio namještena seks-zamka, piše Daily Mail.

Ducruet je detaljno opisao kako je upao u, kako tvrdi, pomno isplaniranu klopku. - Bio sam žrtva zamke! Sve je počelo kad sam pomagao prijateljevoj djevojci koja je prolazila kroz težak prekid. Kad smo stigli, tamo su bile ona i njezina prijateljica. Ponudile su nas vinom, ali u tom vinu bilo je nečega - izjavio je, dodavši kako je u blizini već bio sakriven paparazzo, spreman zabilježiti svaki trenutak. - Ostatak priče svi znaju - zaključio je. Nakon što su fotografije procurile, Ducruet se vratio kući i odmah sve priznao supruzi Stéphanie, koja je, prema njegovim riječima, počela plakati, no o razvodu tog dana nisu razgovarali.

Foto: Profimedia

Drama se, međutim, nije zaustavila na priznanju i suzama. Iste večeri primio je anonimni poziv koji mu je zaledio krv u žilama. S druge strane linije začuo je prijeteće riječi: - Previše si se zabavljao. Sad si mrtav - kazao je nepoznati glas. U panici je kontaktirao uredništvo talijanskog lista i očajnički pokušao spriječiti objavu, čak je nudio i novac, no bilo je prekasno. Tri dana kasnije, skandalozne slike osvanule su na naslovnicama diljem svijeta, a brak s monegaškom princezom bio je nepovratno uništen.

Danas, kao zreo muškarac, Ducruet ističe kako je glavni motiv njegova istupa želja da njegova djeca saznaju istinu. - Važno mi je da moja djeca znaju da sam bio žrtva, a ne samo muškarac koji je prevario svoju ženu i pobjegao. Nisam mogao samo ispričati svoju verziju - želio sam da znaju kako je do svega stvarno došlo - poručio je, prenosi njemački Bild.

Unatoč burnoj prošlosti i skandalu koji je obilježio njihove živote, princeza Stéphanie i Daniel Ducruet danas održavaju prijateljski odnos. Oni čine veliku, modernu proširenu obitelj zajedno s Ducruetovom sadašnjom suprugom Kelly Marie Lancien i njihovom kćeri Linoué. Posljednji put su zajedno viđeni u javnosti 2020. godine na pariškom Tjednu mode, gdje su sjedili jedni uz druge, pružajući podršku svojoj djeci.

Foto: Profimedia

Njegovoj tvrdnji o namještaljci u prilog ide i pravomoćna sudska presuda iz 2000. godine. Tada su belgijska striptizeta, paparazzo i jedan pomagač osuđeni zbog povrede privatnosti. Uz uvjetne zatvorske kazne od šest do dvanaest mjeseci, morali su Ducruetu isplatiti odštetu u iznosu od 75.000 švicarskih franaka, što je danas protuvrijednost od oko 80.000 eura.