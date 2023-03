Težak udarac za Shannen Doherty: Dugo se bori s rakom, a sada je ostala bez zdravstvenog osiguranja

Američka glumica Shannen Doherty (51), najpoznatija po ulozi Brende u hit seriji devedesetih Beverly Hills 90210, već godinama vodi tešku bitku s karcinomom dojke, a o svojoj bolesti i borbi često progovara u medijima, ali i na društvenim mrežama kako bi osvijestila javnost o bolesti, problemima i poteškoćama s kojima se susreće kao onkološka bolesnica. Sada je otkrila i da joj je glumački sindikat SAG-AFRTA odbio podmiriti troškove liječenja jer u protekloj godini nije zaradila 26.470 dolara, što je minimum da bi ostvarila pravo na zdravstveno osiguranje.

"Radim od svoje desete godine i redovito plaćam članarinu sindikatu, a kad zbog bolesti više ne mogu snimati, nikog nije briga za mene. Mislim da možemo i moramo bolje", napisala je Shannen Doherty u svom priopćenju i pozvala kolegicu Fran Drescher, predsjednicu udruženja, da učini nešto po tom pitanju. Inače, Fran Drescher je na tu funkciju izabrana prije dvije godine nakon što je i sama pobijedila rak maternice.

Foto: Instagram

"Pravo na zdravstveno osiguranje ne smije biti vezano uz visinu prihoda u posljednjoj godini, jer smo na taj način svi osuđeni na to da ostanemo bez prava na liječenje u borbi s dugom i teškom bolesti", dodala je 51-godišnja Doherty koja sa svojim pratiteljima redovito dijeli informacije o svom zdravstvenom stanju. Rak dojke dijagnosticiran joj je 2015. godine, a nakon toga bila je i na mastektomiji, prošla je kemoterapiju, zračenje, a taj cijeli period dosta ju je tjelesno, ali i psihički iscrpio.

"Mnogo sam krvarila iz nosa zbog kemoterapije. Nisam sigurna je li netko od vas to doživio. Osim toga bila sam užasno umorna. No, razveselila sam se kada sam odjenula smiješnu pidžamu koju mi ​​je dala moja prijateljica Kristy", rekla je ranije."Izgledala sam si smiješno i u tome svemu sam se mogla nasmijati samoj sebi. Nadam se da ćemo svi pronaći humor kad se to čini nemogućim, jer stvarno pomaže", poručila je glumica i dodala da joj se bolest preklani vratila.

"Osjećam da kao javna osoba imam odgovornost da progovorim o svojoj borbi te educiram ljude. Uz to želim pokazati da i teško bolesne osobe i dalje žive te mogu biti vrlo aktivne. Moj muž kaže da živim intenzivnije i strastvenije od mnogih svojih vršnjakinja bez zdravstvenih tegoba", dodala je Doherty, koja je od 2011. u trećem braku s fotografom Kurtom Iswarienkom. "Živim iz dana u dan i pokušavam uživati u malim stvarima koje ljudi često ne primjećuju i uzimaju zdravo za gotovo", zaključila je glumica.