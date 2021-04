Bivša djevojka otkrila zašto je ostavila bolesnog Phila Collinsa: 'Zašto bih to trpjela?'

Nakon što je završila drama s prekidom legendarnog Phila Collinsa (70), čija djevojka, koja mu je udeno i bivša supruga, Orianne Cevey (47) nije htjela izaći iz njihove 30 milijuna dolara vrijedne vile u Malibuu dugo se nisu za medije oglašavali o tome što se stvarno dogodilo.

Orianne, koja je sad u braku s 31-godišnjim poduzetnikom Thomasom Batesom, odlučila je progovoriti o svemu u jednom intervjuu.

Kazala je kako se osjećala zatočeno, te da je za nju njihov 30 milijuna vrijedan dom bio kao luksuzni zlatni kavez. Otkrila je kako se osjećala usamljeno i da je bila užasno nesretna.

- Bila sam zatočena. Kada je netko depresivan, teško je takvoj osobi pomoći. Bez obzira na to koliko ih volite, zašto biste to trpjeli? Nakon toliko godina bilo mi je dosta. Phil se nije brinuo o sebi - rekla je.

- Osjećaš se usamljeno i nemaš s kime razgovarati. Bila sam užasno tužna i nesretna.

Dodala je da je živjela okružena luksuzom, ali da se nije osjećala voljeno.

- Imaš prekrasan pogled iz te kuće, ali to je sve što imaš - nastavila je Orianne.

Podsjetimo, legendarni glazbenik Phil Collins odmarao se u svom 30 milijuna dolara vrijednom domu u Miamiju, kada je primio poruku od svoje djevojke, koja mu je ujedno i bivša žena Orianne Cevey, koja mu je napisala da je upoznala nekog drugog. Naime, ona i Phil su već bili u braku od 1999. pa su se rastali 2008., no odlučili su ljubavi dati novu šansu 2015. Oboje su u isto vrijeme bili kod kuće, no kako tvrdi izvor za strane medije, Cevey mu to nije mogla reći licem u lice.

- Želim pronaći sreću s nekim drugim, upoznao si ga, ime mu je Thomas - napisala mu je. Orianne je Philu odlučila sve priznati tek nakon što su nju i njezinog ljubavnika Thomasa Batesa uhvatili sinovi koje je dobila u braku s glazbenikom, Nic koji ima 19 godina i Matthew koji ima 16.

- Mama moraš ovo reći tati ili ćemo mi - upozorili su je sinovi. Orianne je bila šokirana zbog svega, tvrdi izvor blizak obitelji. No tek ono što je uslijedilo bio je razlog da njihova veza ponovno puni stupce medija. Cevey je navodno branila Philu pristup njihovoj kući, iznajmivši oružanu stražu. Phil inače ima neuroloških problema, zbog kojih mora piti lijekove svakodnevno, te mu se često događaju padovi na pozornici. Isto tako je imao problema s ovisnosti o alkoholu.

Nije vjerovao da mu se ovako nešto može dogoditi, te je bio siguran da je njihova veza nakon svih uspona i padova dovoljno jaka. Cevey je već od prvog razvoda dobila oko 50 milijuna dolara, no sada je angažirala odvjetnike kako bi dobila još veći iznos. U sudskim dokumentima stoji da nije mogla izdržati u vezi s čovjekom koji se ne pere i smrdi, te da zbog toga nisu mogli imati spolne odnose. Collinsovi odvjetnici nisu htjeli komentirati te navode za medije, već su joj samo poslali upozorenje da više ne može živjeti u njegovoj kući, voziti njegove aute niti koristiti njegove kreditne kartice.

