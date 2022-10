Teška životna priča kandidatkinje Supertalenta: Kao dijete je ostala bez roditelja, a onda je završila na ulici

U novoj epizodi Supertalenta, koja je na rasporedu ove nedjelje u 20.15, gledatelji će vidjeti brojne nastupe koji će u njihove domove unijeti adrenalin, smijeh i zabavu, a svoju će inspirativnu životnu priču podijeliti pjevačka nada Digna Mbpera iz Tanzanije koja je poveznicu s Hrvatskom stvorila preko supruga. Iako sada ima sretnu obitelj, Dignin život nekada bio je u potpunosti drugačiji jer je još kao dijete ostala bez oba roditelja, a pod svoje okrilje uzela ju je teta koja je uz nju imala još troje vlastite djece. „Ja sam bila posljednja, četvrta. Osjećate to, njezina su djeca ipak njezina. Pružili su mi hranu, no uvijek sam se osjećala tako usamljeno“, priznaje Digna.

Nakon što je postala punoljetna, morala je napustiti tetin dom i završila je na ulici gdje je zatim počela pjevati. „Pjevanje me spasilo. Počela sam pjevati u restoranima, a čuli su me ljudi iz Francuske kojima se moj nastup svidio, pa su me pozvali da im se pridružim u cirkusu“, otkriva Digna koja je na jednom od svojih nastupa u Njemačkoj pronašla ljubav, i to sa sadašnjim suprugom koji dolazi iz Hrvatske.

Njihova se mala obitelj proširila dolaskom sina, a u svemu joj je velika podrška i svekrva koja ju tretira kao vlastitu kćer te ju je upravo ona nagovorila da se prijavi na Supertalent. „Napokon sam sretna, imam sina i udana sam. Pjevanje me dovelo u Europu, a moja svekrva me podržava i sada sam ovdje zbog nje“, poručuje Digna koja je donedavno pjevala u sklopu manjih cirkuskih showova, a pozornica Supertalenta najveća je od svih na kojima je dosad imala prilike nastupiti. Koju će pjesmu odabrati za svoj audicijski nastup i hoće li svojom izvedbom oduševiti žiri i doći korak bliže ka ostvarenju svojih snova doznajte u nedjelju na Novoj TV!