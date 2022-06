TBF hitom „Pas sa plastičnim plaštom“ najavljuje debitantski dugometražni film Nine Violić

Nova pjesma kultne splitske grupe The Beat Fleet (TBF) ritmičnog refrena i zanimljivog imena “Pas sa plastičnim plaštom”, naslovna je skladba debitantskog, dugometražnog igranog filma “Baci se na pod” Nine Violić koji uskoro kreće u kinodistribuciju. Pjesma koja osvaja na prvo slušanje nastala je prema ideji Mladena Badovinca i to tijekom njegove šetnje metropolom.

- Doslovno se dogodilo da smo moja supruga i ja, prolazeći jedne kišne večeri Trgom bana Josipa Jelačića u Zagrebu, na tramvajskoj stanici ugledali manjeg psa kojeg je vlasnik zaštitio od kiše komadom prozirne plastične cerade koju mu je zakačio za ogrlicu. Ta cerada je nekako kruto lebdjela iznad leđa psića i prizor je bio duhovit. Tada sam rekao: "Gle, pas sa plastičnim plaštom!" i cijela situacija nam je bila smiješna. Nastavio sam pjevušiti taj stih, a supruga se odmah priključila i putem do stana smo skovali refrenčić koji nije trebao živjeti dalje od te večeri. Meni je bio toliko simpa da sam snimio i aranžirao kratki demo kao romantičnu gestu u spomen na taj dejt' - kaže nam Mladen iz TBF-a. Saša Antić, koautor pjesme, dodaje kako se suradnja dogodila spontano.

- Nina me nazvala prije tri godine i rekla kako joj treba song za film, i to nešto veselo što bi razvedrilo dramu koja se odvija u filmu. Baš tih dana smo Luka, Mladen i ja kopali po arhivama i sjetio sam se jedne Mladenove skice imena “Pas sa plastičnim plaštom”. Uhvatili smo se toga, malo aranžirali, Mladen je dopisao još jednu pjevanu frazu, a ja sam dodao rap dionicu i par aranžmanskih intervencija i to je bilo to. Nini se pjesma svidjela i mislim da se odlično uklopila u film - ističe splitski glazbenik.

Poznata hrvatska glumica je i režirala spot, a u njemu su korišteni kadrovi iz spomenutog filma. Igrane scene snimane su u Splitu. Snimatelj je Milan Latković, montažu filma i spota potpisuje Vladimir Gojun, a direktor fotografije filma je nagrađivani umjetnik Vanja Černjul

- Obožavam raditi s TBF-om jer su brzi, kreativni, jednostavni, ne kompliciraju, s njima je sve je igra, a ništa nije posao. Saši sam rekla kako mi treba pjesma koju starci s klincem slušaju u autu, a znate kako klinci kad zapnu za neku stvar, onda to ide na 'repeat' cijeli dan. To mora biti stvar koju onda i možeš slušati cijeli dan, a da se ne ubiješ. Saša je odmah rekao da Mladen ima nešto i poslali su mi “Psa” kao prvi prijedlog. Poslušala sam ga i odmah rekla "To je to”. Dok smo radili postprodukciju filma, svi bi me moji suradnici uvijek dočekali s tom pjesmom. Pogledala sam film milijardu puta, a još uvijek mi nije dosadila ta stvar. I nikad neće. - ističe Nina.

Ovo nije prva suradnja poznatog benda i Nine Violić. Naime, s ekipom iz TBF-a radila je, između ostalog, i na kontroverznoj predstavi “Garaža” u režiji Ivice Buljana. “Ne sjećam se da je ikad išta bilo teško u svim našim dosadašnjim suradnjama. Dapače, uvijek je bilo veselo i ajla-bajla, baš kakva je i pjesma. Ova suradnja je bila još i lakša jer joj se odmah svidjela skladba', ističe Mladen Badovinac.

Nina Violić potpisuje scenarij i režiju debitantskog, dugometražnog filma “Baci se na pod”, a film se počinje prikazivati sredinom lipnja u kinima diljem Hrvatske. U filmu uz Ninu glume i Goran Bogdan, Lee Delong i najmlađi član glumačke postave Bruno Frketić Bajić. Skladatelj glazbe iz filma je Filip Šovagović, montažer filma Vladimir Gojun, producentice su Vanja Sremac i Zdenka Gold, a koproducenti Igor A. Nola, Vinko Brešan, Boris T. Matić i Lana Matić i Danijel Pek.

