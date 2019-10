Tarik je svakako ponovno opravdao status najboljeg voditelja na televiziji

Zanimljiv podatak vezan uz Tarika Filipovića koji se ove jeseni vratio u voditeljski stolac kviza "Tko želi biti milijunaš" jest taj da je neposredno prije početka emitiranja u javnost izašla informacija kako je Tarik jednog kandidata za spomenuti kviz imao i u vlastitoj kući.

Njegova dugogodišnja čistačica, naime, pokušala je uz pomoć "najbržih prstiju" otuđiti nekoliko vrijednih predmeta, nakit te nešto deviza. Nakon toga uputila se u Dubravu kako bi sve to prodala i postala, evo, milijunašica...

"Je l' sve ovo sigurno vaše?", pitao ju je tom prilikom djelatnik u zalagaonici. "Da!", odgovorila je odlučno vadeći Lejlin prsten iz džepa i stavljajući ga na pult. "Je li to vaš konačan odgovor?", ponudio joj je pomalo sumnjičavi otkupljivač još jednu priliku da od svega odustane, ali ona se u svojoj malicioznoj namjeri nije dala smesti te je uz još jedan potvrdan odgovor prsten gurnula kroz mali otvor ispod neprobojnog stakla koje je stajalo između nje i, kako je vjerovala, lagane zarade.

Nije pri tome iskoristila "joker zovi" pa da se s nekim, po mogućnosti odvjetnikom, konzultirala treba li to zaista provesti do kraja ili bi zbog toga mogla upasti u ozbiljne probleme. Nije za savjet pitala ni ljude okupljene u zalagaonici, a onu "fifty-fifty" mogućnost koju joj je Tarik naposljetku ponudio, da vrati barem pola ukradenog novca, kako je to, uostalom, kod notara i potpisala, također nije iskoristila. Njezin odgovor u toj zalagaonici bio je sasvim pogrešan, a umjesto milijuna koji je očekivala, ili barem neke ozbiljnije svote koja bi je približila tom iznosu, sasvim zasluženo dobila je kaznenu prijavu. Pokušala je zatim, onako očajnički kao i mnogi kandidati kada u kvizu ne uspiju uzeti novac, za to okriviti Tarika, ali osim što je time napravila dobar marketing novoj sezoni Milijunaša, i nije previše time postigla. Ono što pogotovo nije uspjela učiniti, to je poljuljati Tarika u njegovoj namjeri da opravda svoj status najboljeg voditelja ovog kviza na svijetu, a koji je tijekom prethodnih sezona itekako zaslužio. Ponovno je, bilo je jasno već nakon prve epizode, onda genijalan kao što je to bio i onda kada je kviz kod nas tek počinjao, a on u kući umjesto potencijalnog kandidata za kviz još uvijek imao čistačicu od povjerenja. Druga zanimljivost vezana uz ovih prvih mjesec dana otkako su na HRT-u pompozno najavili novu jesensku shemu, odnosi se na Tarikov sada već bivši kviz Potjera, a od kojega je nažalost morao dići ruke jer je Milijunaš - da se izrazim tim kvizaškim žargonom - ipak viša ponuda.

Njegov zamjenik u Potjeri, moguće da ste primijetili, od ove jeseni je Joško Lokas. Ono što je za razliku od njegova vođenja kviza jako zanimljivo, to je da se za tu voditeljsku poziciju natjecala i Danijela Trbović. Sredinom lipnja, kada se o tome odlučivalo, ja sam se snažno zalagao za nju jer mislim da je idealna voditeljica za ovako brz format kviza, a i Tarika se, smatrao sam tada, trebalo pokušati zamijeniti nekim tko mu ni po spolu nije sličan jer je sve ostalo unaprijed osuđeno na propast.

Potjeru je, međutim, dobio Joško, a Danijela je kao neku vrstu kompenzacije dobila večernji talk show. Iz ove perspektive gledajući, možda je čak i bolje da je ovako ispalo...

Da je, naime, ona dobila Potjeru, možda bi Joško Lokas dobio "late night", a kako bi to izgledalo, nažalost, već smo jednom, iako veoma kratko, imali priliku vidjeti. Njegov show "Večer s Joškom" nešto je što nam ni prije nije trebalo, a pogotovo nam ne treba u ovoj zbilja dobroj HRT-ovoj jesenskoj shemi koja je već sada zaslužila ovu moju TV ružu. Zbog toga se, evo, isplatilo uzeti i nižu ponudu za voditeljsko mjesto u Potjeri nakon Tarika. Treća i za sada posljednja zanimljivost koju sam primijetio u proteklih mjesec dana gledajući program javne televizije ona je da su sasvim nenamjerno podigli rejting Miroslava Škore u izbornoj utrci. Nakon njegova gostovanja u Nedjeljom u 2, u kojemu se o njemu nisu udostojili ni napraviti uvodni prilog kao što to čine sa svim gostima, a onima koji dolaze kao predsjednički kandidati pogotovo, te u kojemu su ga sasvim bezuspješno pokušali diskreditirati nekim promašenim pitanjima, primjera je bilo previše da bih sada nabrajao, popularnost u narodu i nije mu mogla drugo nego porasti. A to čak ni onom poslovično beskorisnom Crodemoskopu nije promaknulo...

U spomenutoj emisiji to, međutim, nije prvi put da, agresivno želeći nekoga prikazati negativnim, izazovu sasvim suprotan efekt. Zahvaljujući rijetkoj kombinaciji voditeljeve nepripremljenosti, samodopadnosti i nepoznavanju materije o kojoj govori, do sada su poput heroja emisiju napuštali Zdravko Mamić, Kusturica, Ivo Sanader, opet Mamić, pa čak i Milorad Dodik. Vjerojatno bi i Tarikova čistačica s početka teksta, palo mi je na pamet razmišljajući o ovom zbilja zanimljivom fenomenu, kod Stankovića ispala zaposlenica godine.