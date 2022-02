Svjetski poznata ljepotica (40) oduzima dah! Ova kombinacija ne pristaje ni dvostruko mlađim ženama

Supermodel i bivša anđelica Victoria's Secreta Alessandra Ambrosio (40) već godinama slovi za jednu od najljepših žena na svijetu. Da tu titulu itekako zaslužuje Alessandra je potvrdila i ovih dana kada je snimljena tijekom ležernog dolaska iz trgovine u Los Angelesu. Papparazzi su je snimili ispred njezinog luksuznog doma u Brentwoodu dok se vraćala iz kupnje, a na sebi je imala kratki bijeli top koji je naglasio njezin savršeno ravan trbuh.

Top je iskombinirala s bijelim tajicama visokog struka i oduševila mnoge u odvažnoj kombinaciji koju rijetko koja žena može ovako hrabro nositi. Pri tome na licu nije imala niti trunke šminke no od pogleda na njezino tijelo u ovoj kombinaciji mnogi bi to mogli i previdjeti.

Foto: profimedia Alessandra je u jednom od ranijih intervjua otkrila da je jako disciplinirana u prehrani, no da se s vremena na vrijeme počasti čokoladom s visokim udjelom kakaa ili pak koktelom na zabavama s prijateljicama.

Inače, svjetski poznata manekenka i supermodel majka je dvoje djece, 14-godišnje Anje i 10-godišnjeg Noaha koje je dobila u vezi s bivšim zaručnikom Jamiejem Mazurom.

Foto: AFP

