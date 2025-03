Svećenik kojeg je napala Severina oštro o popularnom showu: 'Savršeno zaglupljujući, ponižava žene’

Nova sezona RTL-ovog showa "Gospodin Savršeni" izazvala je dosta komentara na društvenim mrežama, a sada se na nju osvrno i poznati svećenik don Tomislav Lukač, koji je na Instagramu objavio svoje viđenje ovog showa. “Reality show “Gospodin Savršeni” je savršeno zaglupljujući (iako naizgled bezazlen). Znam da može bit da je u pozadini uglavnom novac. I nije mi cilj prozivat nikoga osobno”, započeo je don Lukač i objasnio.

“Ponižava žene jer je njih 20 na 1 ili 2 muškarca. Zašto ne bi bilo obrnuto? Feministkinje jel’ i dalje mislite da Katolička Crkva podcjenjuje žene?”, “Radi natjecanje od nečeg što bi trebalo biti spontano i od Boga proviđeno”, “Stvara show od nečeg što je sveto (tzv. “ljubav života”)”, “Pokazuje javno nešto što je intimno”, “Prikazuje kao normalno poljubit više žena u mjesec dana”, “Ističe ljubomoru i spletkarenja”, “Bazira se na eliminaciji žena, “Ne brine za ženske emocije, povrijeđenost i suze”, “Toliko je površan da ima i tzv. “grupne spojeve””, naveo je don Lukač.

“Onome tko mi napiše da preozbiljno sve shvaćam i da to ljudi gledaju samo iz zabave, odgovaram odmah ovdje: Blago tebi kad imaš toliko vrimena u životu. ⁠Djeca i mladi su danas već dovoljno krhki po pitanju zaljubljivanja, veza i ljubavi. Zar je potrebno zbog novca i zabave servirat im nešto što im može dodatno naštetit? Pročitajte Hvalospjev ljubavi iz Biblije (1Kor 13,1-13) pa usporedite sve gore navedene elemente i pravu ljubav”, poručio je pratiteljima. Njegova objava odmah je dobila brojne komentare podrške. “U emisiji je važno koja je ljepša i atraktivna, kako izgleda, a ne unutarnje vrline već samo fizičke”, “Slažem se sa vama u potpunosti, sve što ste rekli”, “Ja kad vidim takve stvari na TV-u poput Gospodina Savršenog ili Ljubav je na selu meni, muka dođe u šta se to sve pretvara”, “Tužno da se ova emisija gleda”, Lijepo rečeno. Ali Oliver na kraju jaoooooo rasplakala sam se”, samo su neki od komentara.

GALERIJA: Voditeljica Dnevnika samozatajnog supruga upoznala je u srednjoj školi: Imaju dvoje djece i ne viđamo ih često

Ovaj svećenik javnosti je najpoznatiji po svađanju s pjevačicom Severinom Vučković, ali i nekim videima s društvene mreže TikTok gdje je pokazao kako i svećenik zna popiti pivo, zaigrati nogomet i raditi uobičajene stvari kao i svaki čovjek.

Don Tomislav Lukač oglasio se na društvenim mrežama nakon što ga je Severina na društvenim mrežama prozvala zbog ružnih riječi koje joj je uputio povodom njenog videa u kojem zagovara pobačaj. Kako je tada objasnio u TikTok videu riječi za koje Severina navodi da su njegove uopće nije on napisao.

- Dragi moji pratitelji stvarno mi nije cilj spuštati se na neku razinu i debatirat i vjerujem da ova stvar neće izaći u medije, ali stvarno mi je na srcu radi vas samih da saznate istinu o onome što je Severina danas napravila s mojim videom o pobačaju. Moj video o pobačaju je šeralo 197 ljudi. Među njima jedan čovjek je šerao video na svoj story i na svom storyju napisao pogrdne riječi prema Severini. I što je kraljica napravila? Znači ona je uzela taj njegov story, izrezala njegovo ime i prezime da se ne vidi i objavila to kao da je to moj story i kao da sam joj ja uputio riječi pogrde i usput me jako izvrijeđala. Meni je stvarno tužno kako se netko tko je toliko poznat i koji ima 1,4 milijuna pratitelja može spustiti na takvu razinu da koristi laž kako bi debatirao običnog svećenika. Ali opet, razumijem. Jer kad ne posjeduješ istinu, nego laž, onda ta laž mora bit dovoljno glasna i nametnuta kako bi naivni ljudi povjerovali u to da je istina.

A tebe, draga Severina koja si se krizmala upravo u župi u kojoj ja sada djelujem podsjećam da na koncerte nosiš onaj isti križ za koji mi se rugaš u svome storyju. I stvarno ne očekujem da ćeš mi se javno ispričati. Iako bi to bilo ne samo kršćanski, nego i ljudski. Ali molim te ispričaj se svoj djeci i mladima koji te prate jer si koristila laž kako bi prevladao tvoj stav o pobačaju. A vi dragi moji Hrvati odlučite hoćete li i dalje pratiti nekoga i vjerovati nekome koji koristi laž kako bi njegovo mišljenje prevladalo,” rekao je i zaključio: “Volim te i molim se za tebe. Javi se za kavu, rekao je svećenik.