Stručnjaci otkrili koji je recept za glazbeni hit

Želite li napisati glazbeni hit, veća je vjerojatnost da ćete to uspjeti s pjesmom koja je vedrija, plesnija i u izvedbi pjevačice, pokazala je studija o 30 godina evolucije u glazbi. Ali iako ljudi očigledno preferiraju vedrije pjesme, njih je sve manje i manje.

"Svake godine izlazi sve više nesretnih pjesama", ustvrdio je tim s kalifornijskog sveučilišta Irvine u časopisuU njihovoj se analizi pokazalo da su u pjesmama u zadnjih 30 godina "sreća" i "vedrina" u opadanju, dok je "tuge" sve više.Ali tom trendu prkose hitovi. Veseslije pjesme, naime, na top ljestvicama prolaze bolje od tugaljivih. Odličan primjer za to jePharrella Williamsa.U studiji nisu analizirani stihovi nego samo karakteristike zvuka pop pjesama, ali rezultati odgovaraju ranijim istraživanjima koja su pokazala da iz pjesama nestaju "pozitivne emocije". U ranijoj studiji koja je pokrila razdoblje od 1980. do 2007. pokazalo se tako da su stihovi sve egocentričniji, da se sve više upotrebljavaju riječi "ja" i "moje", kao i druge antisocijalne riječi poput "mržnje" i "ubojstva".Takav trend u pisanju stihova u skladu je društvenim trendovima rasta usamljenosti, socijalne izolacije i mentalnih poremećaja. U novoj kalifornijskoj studiji, temeljenoj na pola milijuna pjesama objavljenih uod 1985. do 2015., pokazalo se i da su sve manje popularne pjesme koje pjevaju muškarci."Posljednjih godina više hitova izvode pjevačice", kaže se u studiji. "To je posebno zanimljivo s obzirom na veliku debatu o ulozi žena u glazbenoj industriji, rodnoj neravnopravnosti, stereotipovima i seksualizaciji", dodaje se.Pjesme u studiji smatrale su se upješnima ako stignu do prvih sto na, a takvih je samo četiri posto od svih objavljenih. Popularnost raste pjesmama koje se opisuje kao vedrije, opuštenije i plesnije, što je moguće povezano s usponom elektronske glazbe i sukladnim padom rocka i heavy metala.Istraživanje je pokazalo i da će mala vjerojatnost da će klasika i jazz doći do top ljestvica, koje su mahom rezervirane za pop i 'dance' pjesme. Može li ovo pomoći skladateljima?"Moglo bi, ako prate trendove i nastoje ih slijediti", kazala je suautorica studije"Ali veliki dio uspjeha i dalje čini ono nešto što niti matematičari ne mogu izmjeriti", naglasila je.