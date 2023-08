Strani mediji pišu da se Britney Spears razvodi od supruga, proširio se i navodni razlog bračnog brodoloma

Ako je vjerovati napisima u američkim tabloidima u odnosu pjevačice Britney Spears (41) i njezinog supruga, modela, glumca i fitness trenera Sama Asgharija (29) ruže ne cvatu već neko vrijeme. Naime, Britney i njezin 12 godina mlađi suprug navodno se razvode nakon samo 14 mjeseci braka.

Izvori bliski paru za TMZ su izjavili da se prije otprilike tjedan dana Sam suočio s Britney zbog glasina da ga je prevarila. Nije poznato jesu li glasine točne, ali je Sam u njih povjerovao i jako su se posvađali. Sve je navodno dovelo i do toga da se Sam iselio iz zajedničkog doma te trenutno živi u svom stanu. Isti medij navodi i da je Sam već predao papire za razvod, a kao razlog je naveo "nepomirljive razlike". Kao datum prekida naveo je 28. srpanj. Njegov odvjetnik Neal Hersh dao je naslutiti da će Sam pokušati osporiti predbračni ugovor koji su on i Britney potpisali. Ugovor ide u korist pjevačice, a u njemu stoji da sva imovina koju je stekla prije braka ostaje njena. Ni pjevačica, ali ni glumac do sada nisu javno komentirali navode o razvodu.

Ova vijest iznenadila je mnoge jer je Asghari još u lipnju podijelio nekoliko fotografija s Britney kako bi obilježio njihovu prvu godišnjicu braka. Sam i Britney vjenčali su se u lipnju 2022. godine u Los Angelesu.Njezina obitelj vjenčanju nije prisustvovala, ali među 60-tak uzvanika bili su Madonna, Paris Hilton, Drew Barrymore i Selena Gomez. Britney je nosila vjenčanicu poznate dizajnerice Donatelle Versace, koja je također bila jedna od gostiju na svadbi.

Međutim, vjenčanje je umalo zasjenio skandal koji je pripremio Britneyin bivši suprug Jason Alexander. On je upao na njezin posjed i počeo stvarati neugodnosti prije nego što ga je osiguranje srušilo na tlo i pozvalo policiju. Jason je vikao da ga je Britney pozvala na vjenčanje te da je ona bila njegova jedina supruga i ljubav, a onda je počeo prijetiti kako će uništiti vjenčanje. Da stvar bude još gora Jason je sve uživo prenosio na Instagramu, pa je tako snimljen dok trči kroz šumu i brdašca kako bi došao do dvorišta Britney Spears.

