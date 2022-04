'Stara' škola na najmodernijem mediju: 'Budućnost je u digitalnom radiju'

Krajem prošle godine na webu je s emitiranjem krenula Radio Tvornica, koja se veže uz prepoznatljivi brend Tvornice kulture i "stare" radijske škole, a zasad se može čuti na www.radiotvornica.hr. Ekipa Radio Tvornice dobro je poznata slušateljima Radija 101, budući da jutarnji program vode Ivana Pevec Ifka i Marko Tomšić Šaman, popodnevni Renata Belc Krog, a direktor je Daniel Berdais.

Kako je nastao Radio Tvornica i koji je koncept radija?

Daniel: Nakon što je Radio 101 izgubio koncesiju, entuzijastična ekipa koja stoji iza kultne Tvornice kulture javila se na natječaj Agencije za elektroničke medije za dobivanje te iste koncesije s idejom nastavka originalnog Radija 101 u punom sastavu. Unatoč tome što smo po svim parametrima imali najbolju ponudu, koncesiju nismo dobili. No slušatelji se ne vežu za frekvenciju nego za ljude. Shvatili smo da su to samo tehnikalije, dok mi imamo ono najvažnije: pravu ekipu. Naša snaga otpočetka su bili Marko, Ivana i Renata, poznati glasovi koji su slušatelje godinama vodili kroz dan. Cijela priča bila je toliko dobra da smo odlučili riskirati i realizirati je kao prvi potpuno digitalni radio koji će za početak biti dostupan putem interneta, a onda u budućnosti i na nekim drugim platformama. Povezali smo se s raznim stream kanalima, a odmah smo razvili i svoju mobilnu aplikaciju za android, iOS i Huawei. Aplikacija ima recenziju 5.0, a pozitivni komentari koje slušatelji ostavljaju uvijek nas razvesele. Cijeli svijet je u procesu gašenja dosadašnjih FM frekvencija jer se postupno prelazi na digitalni DAB+ signal koji je daleko kvalitetniji. Nakon završetka testne faze, krajem prošle godine prvi put u Hrvatskoj bio je raspisan natječaj za digitalnu DAB+ radijsku frekvenciju. Nju smo dobili tako da uskoro postajemo prvi pravi digitalni radio u Hrvatskoj! Kad smo slagali koncept, cilj je bio stvoriti radio za slušatelje. Radio Tvornica nije klasični formatirani radio sa 50 istih pjesama koje se vrte u krug. Slušateljima to ide na živce i zato 80 posto našeg sadržaja čini pomno birana glazba koja će zadovoljiti i one najzahtjevnije. S obzirom na to da smo naslonjeni na Tvornicu kulture - glazba i kultura naše su prirodno okruženje.

Pitanje za sve, kako ste zavoljeli radio, sjećate li se vaših radijskih početaka?

Ifka: Rekla bih - sasvim slučajno. Iako kažu da ništa u životu nije slučajno. Oduvijek me privlačio radio kao medij, a moj radijski početak dogodio se nakon pohađanja spikerske radionice, kada je jedan telefonski poziv sve promijenio. Zvao me tadašnji (i sadašnji - eto, opet "slučajnost") programski direktor na Radiju 101 Daniel Berdais, imam li želju doći na radio da malo porazgovaramo. Prvi razgovor pretvorio se u cjelodnevni boravak u aktualno-političkoj redakciji. Nikad neću zaboraviti prvo čitanje vijesti. Subota, 7:30h, bila je zima i padao je snijeg. Ja sam radila vijesti, Marko je bio voditelj. Bilo je to vatreno krštenje. Samo ću reći da, uz sav moj stres zbog "prvog puta", nije pomoglo što je skoro zakasnio, ali neću sve otkrivati. Nakon 6 mjeseci provedenih u redakciji, završila sam u jutarnjoj šihti upravo sa spomenutim gospodinom i ostalo je povijest.

Šaman: Zavolio sam ga vrlo jednostavno. Slušajući ga. Jednostavno sam volio čuti neke glasove na dnevnoj bazi. Imao sam društvo doma ili u autu. A i hrpu nove muzike sam mogao čuti. Tu sam zavolio radio. Počeo sam tako da je jedan od mojih imaginarnih prijatelja na radiju rekao da se traže tehničari na 101. Prijavio sam se i postao ponosni tehničar na Radiju 101. A nakon dužeg vremena kao tehničar dobio sam ponudu koju nisam mogao odbiti, a to je da okušam sreću u eteru kao voditelj. Hvala onome koji je bio toliko lud da mi da priliku. I tako vam je ljudi moji sve krenulo...

Renata: Radio sam zavoljela još u srednjoj školi, slušajući tada najpopularniji Omladinski radio, a javila sam se na audiciju za novinara sad već davne 1988. Počeci su bili simpatični, radila sam prvo vijesti u tadašnjoj Aktualno političkoj redakciji. Došla sam u drugi svijet i ostala tolike godine.

Možete li usporediti radio nekad i sad, koliko su streaming servisi i društvene mreže otjerale ljude od radija?

Daniel: Uspoređivati radio nekada i danas jednostavno nema smisla. Proces proizvodnje radijskog programa drastično se promijenio. Tehnološki napredak učinio je svoje i na tom polju. Nekad ste radeći jednu radijsku šihtu mogli izgubiti i nekoliko kilograma trčeći od magnetofona do npr. gramofona, namotavajući magnetofonske vrpce, izmjenjujući LP ploče. Danas je pak dovoljno imati jednu jaču mašinu, dobar program za puštanje i kvalitetan mikrofon, i radio možete "voziti" iz kućnog naslonjača. Istina, streaming servisi i društvene mreže udaljile su mlađe naraštaje od radija, ali kad zakoračite u ozbiljniji život prepun obaveza, opet se vratite radiju, jer jedino tako možete dobiti brzu i kvalitetnu informaciju, a da niste morali uložiti ni malo svoga truda.

Renata: Naravno da je sad sve drugačije, uglavnom se gleda broj lajkova na društvenim mrežama, slike privlače više ljudi nego sam sadržaj.

Dobitnici ste Večernjakove ruže 2018. Koliko vam je značila ta nagrada i gdje je danas držite?

Šaman: Evo upravo gledamo u nju. Ubrzo nakon što smo počeli s radom na Radio Tvornici, ruža je našla svoje mjesto u studiju. Baš smo se neki dan prisjetili kad je to bilo i kako nam se čini da je bilo nedavno. Večernjakova ruža svakako je jedno veliko priznanje u ovom poslu, pogotovo s obzirom na to da se dodjeljuje već 28 godina. Godina kada smo je mi dobili ujedno je bila i jubilarna 25. obljetnica. Svakako velika čast i tada nama veliko iznenađenje. Znamo čuti od ljudi kako ovo naše ustvari i nije pravi posao, da mi na poslu "samo pričamo i smijemo se". Ako je tako, znači da dobro radimo svoj posao. Drago nam je da su žiri i slušatelji to prepoznali.

Ifka: Meni osobno je jedino žao što se, s obzirom na tremu i uzbuđenje te večeri, i ne sjećam previše tog trenutka kada smo izašli na binu u HNK kako bismo preuzeli ružu.

Koji su daljnji planovi Radio Tvornice? Nadate li se da možete dobiti i zemaljsku koncesiju?

Daniel: Od početka svibnja Radio Tvornica će se putem DAB+ frekvencije moći slušati i preko digitalnih radio prijemnika na području Grada Zagreba i još devet županija. Ukoliko AEM u neko skorije vrijeme raspiše novi natječaj za zemaljsku koncesiju, svakako ćemo razmotriti i tu opciju. No, trenutna infrastruktura koju imamo omogućuje nam doseg velikog broja slušatelja i prisutnost na daleko većem području nego bismo imali sa FM-om. U Hrvatskoj je potpuno gašenje FM-a planirano do 2030. godine kada će sve radio postaje ionako morati prijeći na DAB+ koji mi već imamo. Radio Tvornica je radio novog doba. Pratimo trendove i da, ovaj čas smo malo ispred svog vremena, ali ljudi jako dobro prihvaćaju novu tehnologiju i zato vjerujem da će se i ovdje kompletna tranzicija na digitalni radio dogoditi ranije od očekivanog.

VIDEO: Maja Šuput javila se nakon 'incidenta s haljinom'