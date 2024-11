Stanković podijelio emotivno pismo branitelja: 'Žao mi je što vam u nasljeđe nisam ostavio bolji svijet'

Aleksandar Stanković najavljuje novo izdanje HRT-ove emisije 'Nedjeljom u 2' koju uređuje i vodi. Već je otkrio da će tema biti rat, a sada je na Instagram profilu emisije objavio pismo jednog branitelja o kojem će govoriti u nedjelju. Branitelj se u pismu obraća djeci kako bi im poslao poruku o ratu, a mi je u nastavku prenosimo u cjelosti.

- Draga djeco, žao mi je što vam u naslijeđe nisam ostavio bolji svijet. U ratu sam radio stvari koje se ne bi smjele gledati ni na televiziji. Rat je krvavi kur_in pir koji nema milosti. To nećete pročitati u enciklopedijama, udžbenicima, knjigama kožnog uveza, ali što ćeš, mora se živjeti. Jedino mi je žao što se nisam više borio za svijet koji je tek imao doći, nego sam se maknuo vjerujući da će moći sačuvati barem one plemenite vrline koje su do tada vrijedile. Banditi, pljačkaši i sve druge krvopije poništile su sve dobre stvari koje sam uradio u ratu. Je li vrijedilo? Vratio sam se na opljačkanu zemlju, punu tajkuna i likova koji su otvoreno, bez srama prodavali humanitarnu pomoć i na našim mukama, nesanicama i crnim danima podigli čitave imperije. Ako je to pravda, tada sam ja uzalud protraćio svoj život. Ove godine je 30 godina od mog krvoprolića. Muka mi je i kad se sjetim. Nisam znao da onoliko krvi može izaći iz čovjeka. Ono golemo ništa u krugu od 100 kilometara zemlje ja sam dobio, a moj neprijatelj izgubio. Pa eto draga djeco, ratujte ako želite - stoji u pismu.

Jedna pratiteljica u komentarima je napisala: - "Tako olako guramo djecu u ratove , odraslu , školovanu. A tjeraju ih oni čija djeca se po svijetu školuju dok sirotinjska po zakonu moraju mrijeti. Od postanka svijeta smo samoubilačko društvo. A sve zbog pohlepe i zavisti." - a više o ovoj temi moć ćete čuti ove nedjelje u novom izdanju emisije 'Nedjeljom u 2'.

Podsjetimo, Stanković je jučer objavio na Facebooku da je tema iduće emisije rat. Pritom nije precizirao tko će mu biti gost i o čemu će sve pričati, no čini se da je tema itekako zainteresirala gledatelje emisije, koji su ostavili puno komentara.

"Sretno nam bilo! Možemo samo pričati i pričati! Malo koristi od priče!!!", "Žalosno je što često stradaju borci za mir kao što je bio Josip R-Kir!", "Prije nego kreneš u borbu sa štakorima istraži od kuda dolaze. Najbolje bi bilo da istražiš cijelu kuću i otkriješ njihove navike ponašanja, odnosno gdje ulaze u kuću, gdje im je sklonište i gdje se hrane", "Rat je tu, ljudi su bez emocija. Nama ne treba rat. Imamo poplave, požare, bolesti, to je dovoljno i bez rata", samo su neki od komentara.

U novoj sezoni "Nedjeljom u 2" urednik i voditelj Aleksandar Stanković promijenio je smjer emisije i odlučio je nakon četvrt stoljeća emitiranja okrenuti novu stranicu. – Nakon 24 godine došlo je vrijeme da se promijeni karakter emisije. Nedjeljom u 2 više neće biti politički talk-show. Razgovarat ćemo i dalje o relevantnim društvenim fenomenima, ali bez premijera, predsjednika i Sabora u glavnoj ulozi. Odmak od politike moja je ideja, nitko me nije natjerao na to, ali odlučio sam u drugom dijelu svoje karijere pokušati dati nešto više ovoj zajednici od pukog istjerivanja istine s političarima – poručio je Stanković u prvoj emisiji u kojoj je tema bila "Ljudi koji su ni iz čega stvorili nešto".

"Ne borim se jer sam se umorio, depresivan sam i kupio me Plenković.' To tvrde oni kojima se ne sviđa novi smjer Nu2. Sve je točno osim ovog o depresiji. Otkud sad to? Nisam uopće depresivan jer vidim da su se svi digli na dvije zadnje oko tema valja li nam srednja škola ili ne, valjaju li nam pederi ili ne, valja li nam mržnja ili ljubav, a bile su samo dvije emisije. O. K., teme malo jesu priglupe, al ko što se vidi iz ovog posta, bavljenje glupošću nije mi strano", poručio je na svojem Facebooku urednik i voditelj emisije.

