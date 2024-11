Minea je ovo dugo čekala i tražila: Često sam zbog toga prijatelju plakala na ramenu

"O divote!", "Konačno!", "Predivna ženo, blistaš!", uzbuđeno komentiraju Mineini fanovi koji su jedva dočekali poslušati njenu novu pjesmu "Ti" koju je danas premijerno predstavila svojoj publici. Točno u podne na Mineinom YouTube kanalu objavljen je singl "Ti", zajedno s pripadajućim video spotom, a ono što je posebno zanimljivo je da su u stvaranju novog Mineinog hita sudjelovala još dvojica omiljenih pjevača. Minea nam je pojasnila kako se to desilo.

„Obećala sam svojim fanovima novi singl do kraja godine i obećanje sam održala. Proteklih godina spletom okolnosti snimala sam samo duete, a kako publika jako voli moje stare pjesme nisam ni obraćala pažnju na to koliko je vremena prošlo od mojeg zadnjeg samostalnog singla. Dugo sam tražila novu pjesmu koja će u meni izazvati emocije, pjesmu za koju odmah osjećaš da ti pripada. S obzirom na to da smo jako puno vremena provodili skupa na "TLZP-u" često sam mom dragom prijatelju Mariu Rothu "plakala na ramenu" i žalila mu se kako ju ne mogu pronaći. Jedno jutro Mario me doslovce povukao za ruku i rekao: "Slušaj ovo! To je pjesma u koju ćeš se sigurno zaljubiti na prvu!". Odmah sam se naježila i osjetila da je upravo to pjesma koju sam dugo čekala i tražila. Napisao ju je Dominik Šušković, iznimno talentirani autor i pjevač. Sve nakon toga desilo se brzo i jednostavno. Uživala sam u našim druženjima i stvaranju pjesme "Ti", od prvih trenutaka u studiju, aranžmana koji je napravio Hrvoje Domazet, pa sve do završetka snimanja spota. I sada jedva čekam čuti reakcije moje publike, njihovi komentari su mi ipak najvažniji.", ispričala nam je Minea koja ne krije veselje zbog ove glazbene i prijateljske suradnje.

VEZANI ČLANCI:

Kaže i da će se u tekstu pronaći baš svatko, jer nema osobe koja nije okončala neku svoju vezu, veliku ljubav. "Ljubav pokreće sve! Nekada sam bila ranjivija, plakala bih danima nakon prekida veze. Danas sam možda malo hrabrija, ali ljubav je i dalje najveći pokretač u mom životu. Novi spot dočarava priču jedne žene koja ju je izgubila, ima tu neku sjetu, čežnju, a vizualno ga je uobličio redatelj Dario Radusin. Zbog krcatog rasporeda imala sam samo jedan slobodan dan, pa sam zamolila svoju ekipu da nađu najljepše pozicije za snimanje spota u samom centru Zagreba. Upravo to smo pronašli u prekrasnom Met Boutique Hotelu, s kojeg puca pogled na Trg bana Jelačića i Katedralu, te u okolnim zagrebačkim ulicama koje odišu poviješću. Nadam se da će publika prepoznati emocije koje je ova pjesma u meni pobudila." "Ti" je prvi u nizu singlova kojima Minea najavljuje povratak u glazbeni eter, ali ovaj put s novim pjesmama. Publika ga je jedva dočekala, a pjesmu ćete moći čuti uživo i na brojnim koncertima jer omiljenu pjevačicu i tv voditeljicu očekuje iznimno užurbani, radni kraj godine.

FOTO Ove djevojke natječu se za titulu Miss Universe: Ima li naša Zrinka Ćorić šanse za ulazak u TOP 30?

"Dubrovnik, Zadar, Biograd, Zemunik Donji, Brač, Križevci, Trogir, Tribunj, Zagreb, Solin... to su samo neke od lokacija gdje se vidimo uskoro, na koncertima s mojim bendom "Vrapci i komarci" koji su si sami odabrali ovo jedinstveno ime. Naravno tu su i snimanja "In Magazin-a" koja me jako vesele, eventi, brojni novi projekti u kojima ću sudjelovati... Nema predaha do siječnja, tek tada ću se malo naspavati ." otkrila nam je kroz smijeh Minea, koja je na radost svojih pratitelja sve aktivnija i na društvenim mrežama. O svom ljubavnom statusu nije se izjasnila jer, kako kaže, taj dio života ipak čuva samo za sebe.