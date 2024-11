FOTO Ava Karabatić slomljena zbog loših vijesti o ocu, citirala je Trumpa: 'Ajmo dobiti rat!'

Ava Karabatić posljednjih mjeseci prolazi kroz najteži period u životu. Njezin otac Ivica Karabatić završio je u bolnici zbog zatajenja srca, a Zadranka je sada podijelila rezultate nalaza koji ne izgledaju dobro. Svojim pratiteljima obratila se preko profila na Instagramu i otkrila kako Ivicu čekaju nove operacije.

- S velikom boli, tugom, izvan sebe sam, ali držim se nekih Trumpovih izjava: 'Gubiti bitke je lako" "Ajmo dobiti rat'. Moj otac je upravo saznao da su mu svi nalazi negativni, čeka ga još pet operacija. Srce je skroz oštećeno i ne znaju hoće li preživjeti. Ja kao netko tko uvijek vjeruje u najbolje, sada moram biti jača nego ikada - napisala je Ava uz fotografiju sebe i oca iz mlađih dana, dok u pozadini svira Gibonnijeva pjesma 'Ozdravi mi ti'.

Ubrzo nakon toga u novom storiju Krabatić se dodatno otvorila pratiteljima i ispričala kako se nosi s teškim periodima u životu: - Rane su uvijek nestajale, ali su ožiljci ostajali. Nikad svoju tugu nisam liječila tišinom, to je za mene kolateralna šteta. Poznavajući sebe, najveći lijek uz pisanje i trening, to je oživljavanje mog uma i duše.... slikanje. Namjerno sam sebi danas naredila: "E nećeš dozvoliti da pojedine marionete na koncu danas likuju". Uvijek bilo idemo ljubomoru zamijeniti ljubavlju - napisala je glumica pored fotografije na kojoj drži slike.

Podsjetimo, problemi za obitelj Karabatić krenuli su krajem kolovoza i početkom rujna ove godine, kada je Ava na svom Facebooku podijelila informaciju kako joj je otac završio u bolnici u Splitu jer je bio u predinfarktnom stanju, a zatim je informirala svoje pratitelje o njegovoj situaciji i otkrila na kojem je zahvatu bio.

"Hvala svima na podršci, pogotovo KBC - Split Firule i zahvalila bih se ministru zdravstva Viliju Berošu. Ocu je ugrađen stent i sada je dobro. Priča je ipak imala sretan kraj, a ja sam sigurna da je ovo kraj jedne tužne i borbene ere, sada idu bolji dani", napisala je Ava u svojoj objavi. Prije toga je za vikend objavila fotografiju svog oca kako leži u bolničkoj sobi te je napisala kako se nada da će zajedno prebroditi i ovu prepreku.

"Dobit ćeš rat. Meni su davali male šanse, pa sam se uspjela izboriti sa svojim demonima. I Grci su dobili protiv Trojanaca. Uz tebe smo svi. Moj otac se trenutno nalazi u bolnici nakon što je doživio zatajenje srca. Mojoj majci i meni su ovo najteži trenutci, znate svi koliko sam povezana s ocem, a sada se nalazim pored njega u ovom teškom trenutku. Moj tata mi znači sve na svijetu; on je bio uz mene i kada sam se ja suočavala s vlastitim demonima. Moja borba s alkoholizmom dovela me do ivice, ali uz njegovu podršku i ljubav uspjela sam da pronađem snagu da nastavim dalje. Sada, dok se on bori za svoj život, osjećam duboku tugu, ali i zahvalnost što mogu biti tu za njega, kao što je on bio tu za mene. Nadam se da će prebroditi ovo, kao što smo prebrodili mnoge druge teškoće zajedno, napisala je Ava pokraj fotografije iz bolnice.

