Srpski glumac, koji se suprotstavio Vučiću pa radio u građevini, dobio angažman u novoj hrvatskoj seriji

SLAVLJE ZA GLAZBENIKA

Matija Cvek objavio prve fotografije sa suprugom i pokazao kako je bilo na svadbi

Između ostalog objavio je i snimku prvog plesa, za koji su mladenci odabrali pjesmu "Wonderful Tonight" Erica Claptona, ali i snimku plesa na pjesmu "You To Me Are Everything", te se zahvalio Marku Mrkiću, poznatom hrvatskom plesaču i mentoru u "Plesu sa zvijezdama"