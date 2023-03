Splitski redatelj Žare Batinović i dalje je u induciranoj komi, bori se za život

Poznati splitski redatelj glazbenih spotova Žare Batinović i dalje je u induciranoj komi i stanje mu je teško, nakon što je sredinom siječnja smješten u jedinicu intenzivnog liječenja splitskog KBC-a. Kako doznajemo od izvora bliskih obitelji, Batinović se prije nekoliko dana nakratko probudio iz kome, no nakon toga se stanje opet pogoršalo.

Njegov dobar prijatelj, skladatelj Ernest Pelaić na Facebooku je prije nekoliko dana napisao kako mu nedostaju njegove priče koje su ga znale nasmijati do suza.

- Jako mi fališ prijatelju. Molim te probudi se, ustani iz kreveta i kreni sa zajebancijom. Ovo više stvarno nema smisla... Fali mi ono tvoje: "Nabijem vas sve na k.... Usput hvala svima koji su zabrinuti i koji me svakodnevno pitaju za Žarino stanje, ali informacije koje ja dobijam redovito od njegove sestre su jedine sa kojima ja raspolažem, i koje nažalost ništa dobro za sada ne govore, nadam se da će se to promijenit uskoro na bolje. Nensi izdrži, znam da je tebi najteže, Žare je veliki borac, vraća se on sigurno - napisao je Pelaić.

Životno ugroženi redatelj u srijedu 1. ožujka imao je rođendan. Tim mu je povodom sestra Nensi na društvenim mrežama uputila emotivnu poruku.

- Nemam taj dar kao ti, za pisanje, al u ovom trenutku suvišne su riječi!! SRETAN TI ROĐENDAN, izbori se pa ćemo proslavit mi to onako po našemu, voli te tvoja Nensi.

Podsjetimo, Batinović je kao redatelj do sada snimio nekoliko stotina glazbenih spotova svim najvećim imenima u regiji... Od Gibonnija, Bajage, Olivera, Lukyja, Daleke obale, TBF-a, Severine, Majki, Parnog Valjka i još mnogim drugima. Dobio je nagradu za najbolji spot u 20. stoljeću "TEŠKE BOJE".

S Batinovićem smo posljednji put razgovarali devet mjeseci nakon smrti voljenog Olivera, kada je završavao spot za pjesmu “Kad sam nasamo s njom”, koji je počeo raditi dok je pjevač još bio živ.

– Znate što je najzanimljvije? Ja Olivera nisam volija prije nego sam ga upoznao. Bio sam hodajući megafon koji je protiv njega govorija gdje god bi stigao. Ja sam tada bio nitko i ništa, a mislija sam da sam veličina jer sam snimija tri spota. Uvijek sam bio eksplozivna budala i radnja mi je išla brže od mozga. A zašto sam ga mrzija? Zato jer sam se tada družija s glazbenicima koji su očigledno bili ljubomorni na Olivera i blatili su ga iza leđa, a kad su bili s njim u društvu, onda je sve bilo divno i krasno – u svom stilu ispričao nam je Žare koji se s Oliverom konačno upoznao krajem 90-ih. Bila su to vremena kada su se glazbenici često družili, a njih dvojica počela su se susretati u istom društvu.

– Doveo sam ga ispred crkvice svetog Nikole, posjeo na skale, snimija prvu i drugu strofu i refren. Sve je bilo gotovo u 15 minuta. Vidim ja, Oliver me gleda onim svojim “japanskim očima” i šapće mi: “Ajde, priznaj da je skrivena kamera. Ne virujem da smo već gotovi.” Bio je šokiran da smo već gotovi. Tu me odmah zavolija jer svako naše snimanje ne bi trajalo duže – sa smiješkom je ispričao Batinović koje se prisjetio i kako mu se na promociji tog spota Oliverova supruga Vesna posebno zahvalila rekavši mu kako “njen Oliver više nema najgore spotove u zemlji”.

Za Olivera je napravio 15 spotova, dva dokumentarna filma i dvostruki DVD i to u periodu od šest godina - od 2000. do 2006.

– Prvi i jedini put kad sam nekog molija da mu snimim spot bilo je upravo za pjesmu “Kad sam nasamo s njom”, koji smo počeli i nismo završili. Zato na ovaj način i želim odati počast velikom umjetniku i konačno završiti taj spot – ispričao je Žare i dodao kako su mu Oliver i Bajaga jedina dva pjevača s ovih prostora s kojima je uživao raditi i koji su ga punili pozitivom.

