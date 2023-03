Ivana Knoll opljačkana u Parizu: 'Uzeli su mi sve haljine, ne znam što ću odjenuti'

Naša najpoznatija navijačica Ivana Knoll (30) naišla je na nove nevolje na putovanju. Nakon Londona, Ivana je sletjela u Pariz, a ondje su joj odmah ukrali jedan kofer u kojemu su joj bile sve haljine. Zvijezda na društvenim mrežama, koju prati čak 3, 5 milijuna ljudi, podijelila je s pratiteljima da joj ovo nije ni prvi put da je pokradena u Parizu. Influencerica je uslikala svoj jedini preostali kofer.

- Tek stigla, a već su mi ukrali manji kofer. Uvijek dobrodošla lopovima u Parizu - napisala je i objavila video u kojemu je pokazala kofer. - Pozdrav iz Pariza. Samo da vam javim, dobro sam. Upravo su me opljačkali kao i obično u Parizu. Kad sam zadnji put stigla, uzeli su mi torbu i novčanik, a sada su mi ukrali kofer. Uzeli su mi sve haljine, ne znam što ću večeras odjenuti. Ali, neka im bude - rekla je Ivana.

Foto: Screenshoot

Knoll je prije Londona bila i u Sjedinjenim Američkim Državama gdje je dobila i radnu vizu krajem prošle godine. Ivana već neko vrijeme gradi karijeru i u Americi. Gdje god da ode vrijeme provodi na najluđim zabavama pa je tako u Americi viđena i na privatnom tulumu slavnog glumca Leonarda di Caprija (48). Oskarovac je organizirao zabavu u jednom restoranu u Miamiju. Na partyju je bila i manekenka Rebecca Donaldson koju su ranije povezivali sa bivšim suprugom Kourtney Kardashian, Scottom Disickom, te njena kolegica Lilia Weddell. Došla je i 23-godišnja Victoria Lamas za koju se šuškalo da je nova djevojka Leonarda DiCaprija. Nakon zabave Ivanu je u 4 ujutro u svom Rolls Royceu odvezao glumac Jamie Foxx, s kojim je i prije tulumarila. Ivana je u Americi provela vrijeme i u Miamiju, ali i u New Yorku.

Inače, naša najvatrenija navijačica "preko bare" se zaputila nakon Svjetskog prvenstva u Kataru gdje je izazvala puno pozornosti te privukla brojne pratitelje, a njezin broj pratitelja na društvenim mrežama vrtoglavo je narastao.

U Kataru je izazvala pažnju svojim atraktivnim oblačenjem, a upravo je to bila tema i njezinog intervjua s voditeljem Piersom Morganom, koji je u emisiju pozvao i katarskog šeika.

- Miss Hrvatske govorit će nam o tome zašto može nositi što god želi u Kataru - najavio ju je voditelj koji se prvo našalio "da se u emisiju javila možda 'previše odjevena'". Tema njihova razgovora bila je "znači li oskudna odjeća nepoštovanje", a osim nje govorio je i šeik Mohammed Hassan Al-Jefairi, koji ne odobrava njezino odijevanje.

Morgan je prvo upitao Ivanu je li u Katru, za razliku od ostalih svjetskih prvenstava gdje se pojavljivala u oskudnoj odjeći, osjetila neki otpor lokalnog stanovništva, odnosno jesu li je kritizirali zbog odjeće?

- Bit ću iskrena, ne, nisam dobila nikakve kritike. Vrlo sam sretna što su prihvatili moj način odijevanja. Mnoštvo ljudi u Katru prišlo mi je kako bi se fotkali sa mnom, čak i žene, djeca, svi. Bilo je jako lijepo fotografirati se s njima - odgovorila mu je Knoll, na što je voditelj istaknuo kako je ovo prvenstvo ipak malo drugačije jer se radi o "kontroverznijoj državi" te da neki muškarci smatraju da ne poštuje njihovu kulturu.

- Nisam doživjela nikakve loše reakcije i bila sam vrlo sretna jer su me prihvatili. Ljudi koji su ovdje dolaze iz raznih država - rekla je Ivana. Inače, katarski biznismen prije nekoliko dana javno je prozvao Knoll.

- Jeste li smatrali da je njezin način odijevanja uvredljiv za vas? Koja je vaše mišljenje? - pitao je Morgan biznismena, na što mu je on odgovorio: - Ostao bih neutralan jer sam vidio puno ljudi slično odjevenih u Katru. No, puno domaćih prijavljuju takve ljude jer nije uobičajeno vidjeti nekoga tako odjevenog u Katru. Pročitali smo pravila odijevanja Fife na stadionima tijekom turnira i možda zbog toga dolaze prijave. Voljeli bismo pozvati Ivanu da nauči nešto o ljudima s drugačijim gledištem, ljudima koji se možda ne slažu s njom. Naravno, ona neće naići na ljude u Katru koji će joj to reći direktno u lice jer smo naviknuli da nam dolazi puno različitih gostiju. Mi smo multinacionalna zemlja - rekao je.

Pozvao je Ivanu da odjene Abayu, nešto slično dugoj haljini koja prekriva cijelo tijelo od vrata do nogu, a nose ju pretežito žene islamske vjeroispovijesti. Dodao je da bi izgledala jako dobro u tome.

