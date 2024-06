Splitska kantautorica sa svojim je bendom snimila drugi album, a priprema se i za jesenski zagrebački koncert

Kantautorica Mary May nedavno je objavila svoj drugi album "Now Tell Me How You Break", a tu priliku je iskoristila i da bi najavila koncert u Zagrebu. Koncert je zakazan za 21. rujna u zagrebačkom kinu Kinoteka, a nama je otkrila što nam je sve pripremila.

- S velikom pažnjom i ljubavi nas je petero (Luka Čapeta na gitari, Jakša Perković na basu, Marin Živković na saksofonu i Borko Rupena na bubnjevima i udaraljkama) pripremilo, "skuhalo" jedanaest pjesama koje donose neku novu energiju, drugačiji zvuk, pomak od menija koji je bio serviran prije šest godina kad smo se prvi put upoznali. U tome nam je pomogao snimatelj Luka Čabo, a na vama je da kušate i javite dojmove! - kaže Mary te dodaje da su reakcije publike sjajne, a govori i o nadolazećem koncertu i mogućim gostima.

- Kao bend smo vrlo hermetični i do sada nismo nikad pozivali goste da nam se pridruže na pozornici, tako da ću razmisliti još o tome, ali za sad nemam takve planove. Svaki glazbenik s kojim imam čast svirati u bendu je zvijezda za sebe, ne pretjerujem, i volim da imaju prostor u kojem se mogu slobodno kretati i zasjati onako kako samo oni znaju - najavljuje te ističe da svoju glazbu opisuje kao "opjevane poruke unutarnjih svjetova".

Osim toga, pitamo je i o drugim koncertima, a ona otkriva:

- Prošle godine sam postala mama tako da si uzimam što više vremena za biti "samo" to - mama - kaže te dodaje da su za njezin glazbeni put zaslužni njezini roditelji.

- Kao malenu roditelji su me upisali u glazbenu školu Josip Hatze u Splitu gdje sam svirala violinu i klavir i završila osnovnu i srednju glazbenu školu, uz gimnaziju. Mimo glazbene škole pohađala sam i satove solo pjevanja kod raznih vokalnih pedagoginja u Splitu i Zagrebu, spomenut ću pokojnu pjevačku divu Maju Sunaru koja mi je bila i više od profesorice, zatim također pokojnu Cynthiu Hansel Bakić, sestre Martić kojima sam dolazila u Zagreb na satove... Kad sam ipak odustala od upisa na Glazbenu akademiju i upisala studij psihologije, na dugih dvanaest godina sam se odmaknula od glazbe, da bi mi se ona prikrala u najneočekivanijem trenutku i nekako me povela sa sobom - kaže Marija i dodaje kako je došlo do umjetničkog imena.

- Jedan od razloga je što mi je svibanj, uz rujan, najdraži i najljepši mjesec u godini - ističe. Pitamo je i kako to da je odlučila stvarati na engleskom jeziku.

- Nisam svjesno donijela tu odluku, od malena sam slušala glazbu na engleskom jeziku i u trenutku kad sam počela stvarati vlastitu glazbu, nekako je prirodno potekla na engleskom. Osjetila sam da se mogu izraziti sasvim jasno i neopterećeno i na tom jeziku i nisam o tome puno razmišljala, dok nisam počela dobivati pitanja - A kako to? S obzirom na to da sam u procesu snimanja svog prvog albuma na hrvatskom jeziku, zanimljivo mi je sada istraživati koji je to prostor koji na materinjem jeziku mogu okupirati moje pjesme - pojašnjava Mary May.

