Mate Bulić otkrio u kakvom je stanju Thompsonov sin: 'Moram reći da je moj kum Ante...'

Ovog vikenda u Vodicama se održao sad već tradicionalni 16. po redu CMC festival na kojem su brojni glazbenici s domaće scene imali priliku publici predstaviti nove hitove. Među izvođačima se našao i legendarni Mate Bulić, koji je u paru s Franom Pegarom otpjevao duet 'Nisam ja bez korijena'.

Pjevač je ovom prilikom za medije progovorio i o budućem velikom koncertu u Imotskom, gdje će za nešto manje od dva mjeseca nastupiti zajedno s Draženom Zečićem i Markom Perkovićem Thompsonom. Ono što javnost posebno zanima zasigurno je povratak Marka Perkovića nakon dvogodišnjeg izbijanja s pozornice. Bulić i Thompson privatno su veliki prijatelji i kumovi, pa je Mate bio u mogućnosti otkriti i neke novosti vezane za privatni život izvođača iz Čavoglava.

- Čujemo se svaki dan, ja moram reći da je moj kum Ante imao operaciju koja je jako uspjela i to me raduje. Tako da je sve to napravilo neku mirniju atmosferu i na njegovoj strani i nama koji ga okružujemo - ispričao je hercegovački pjevač za In Magazin, referirajući se na tešku osobnu situaciju koja je zatekla obitelj Perković, a zbog koje je Marko i uzeo predah od koncerata. Srećom, ako je suditi po izjavama prijatelja, njegov sin Ante je na dobrom putu prema oporavku.

Podsjetimo, Marko Perković Thompson najavio je povratak nastupima nakon dvogodišnje pauze. Glazbenik u društvu kolega Mate Bulića i Dražena Zečića pjevat će na obnovljenom stadionu Gospin dolac u Imotskom 6. kolovoza, a za ove vijesti zadužen je Mate.

- Drago nam je da se vraća na pozornicu i svi smo uz njega. Uspjeli smo ga nagovoriti, predugo je izbivao s pozornice. Znam i da radi na novim pjesmama - rekao nam je Bulić o ovim vijestima te potvrdio događaj.

Thompson je posljednji koncert održao 2022. godine, nakon čega se povukao iz javnosti i otkazao nastupe jer je njegov sin Ante Mihael završio u bolnici.

Inače, glazbenik se rijetko javlja na društvenim mrežama te se povukao iz javnosti, a jedno od posljednjih javljanja imao je u listopadu kada je proslavio rođendan te je tada na njegovoj službenoj Facebook stranici objavljena i posebna poruka vezana za rođendan, ali i oporavak njegova sina Antu Mihaela. "Sretan 57. rođendan našem Marku sa željom i molitvom za ozdravljenje njegovog sina Ante Mihaela. Od srca administratori i fanovi!", objavljeno je na njegovoj stranici uz njegovu fotografiju.

