Sopranosi iz Birminghama prošlog stoljeća i dalje šarmiraju

Lako je zaljubiti se u Peaky Blinders, jednu od rijetkih serija iz Europe koja se može mjeriti s američkim klasicima poput Breaking Bada ili Obitelji Soprano. Ta Europa uskoro će ostati Velika Britanija, ali svejedno, Peaky Blinders jesu serija koja je s pravom dočekala svoju petu sezonu.

I, barem sudeći po prve dvije epizode koje je BBC do sada emitirao, čak i ima dosta ozbiljnih sličnosti s Obitelji Soprano. Tommy Shelby sada je dosta stariji, 1929. godina je naime, i nakon svega što je njegova obitelj prošla, on prolazi svoju krizu identiteta. Nije mu lako, svi pokušaji da legalizira ‘poslovanje’ obitelji, pa i svoju osobu, propali su. Osim, dakako, njegova ulaska u britanski parlament gdje sada zdušno brani prava običnog čovjeka. Međutim, očekivano, nailazi na ozbiljnog protivnika, Oswalda Mosleya, koji će kasnije biti pamćen kao čelnik Union of Fascist, odnosno dosta kratko trajuće britanske fašističke organizacije. No za sada je on itekako dovoljan da zagorča život Tommyju kojega u privatnom životu čeka nova prijetnja.

U kraju je nova banda koja ima iste namjere kao i nekoliko njih prije, pa i kao sam Tommy u svojim počecima. Billy Boysi žele biti glavni u gradu. Da pri tome neće birati sredstva, malo je reći jer iako je Peaky Blinders brutalna serija, kultura ubijanja koju pokazuje škotska banda zbilja je nešto bizarno. Svoje žrtve razapinju pa ih ubijaju. Odnosno, tako je završio Bonnie Gold, sin Aberame Gokla, opasnog Tommyjeva saveznika kojega i samog vidimo slomljena nakon gubitka sina na tako brutalan način.

A u sve to treba dodati Veliku gospodarsku krizu koja je nastupila 1929. godine i zbog koje je obitelj izgubila ozbiljan novac. Sam Tommy ne jednom će razmišljati o samoubojstvu pa se sve to u prve dvije epizode serije pretvara u jedan depresivno-nasilni mišung. Kojem je jako teško odoljeti! Jer ni u svojoj petoj iteraciji serija nije izgubila ništa od svojeg šarma, neki će reći da je tek dobila na rutini. Tome svjedoči i lavina komentara fanova koji izmjenjuju najrazličitije opaske nakon Bonniejeva ubojstva. Interes je i dalje tu, nema nikakve sumnje da će se serija protezati i još pokoju sezonu.

Svakako je i inače više nego solidni Cillian Murphy u Tommyju Shelbyju pronašao svoj glumački sveti gral te je on u mogućnosti Tommyja držati itekako živim unatoč poznijim godinama šefa Peaky Blindersa. Ovakve sezone popularne su i jer ih je moguće kvalitetno bindžati, naime i ova će sezona trajati tek šest epizoda. A onda je tu i wiki efekt jer priča ima dodira sa stvarnim likovima pa i bandama iz prvih desetljeća prošlog stoljeća. Ne treba zaboraviti ni osebujnost glavne ženske uloge, tete Polly koja je doista u duhu našeg vremena iako se sve odvija u 20-tim godinama 20. stoljeća. Ne treba puno da postanete fan, pa i da ste Peaky Blinders prvi put vidjeli tek u ovoj sezoni.