U PODCASTU

Slavnu glumicu ismijavali su zbog izgleda, a ona je sada otkrila s kojim poremećajem se borila

16.08.2025.
u 07:00

Kroz svoj podcast "Are You a Charlotte?" podijelila je bolna sjećanja na vremena kada su je negativni komentari i kontinuirane usporedbe s kolegicom Sarah Jessicom Parker gurnuli u opasne navike vezane uz hranu i mršavljenje.

Kristin Davis (60), glumica koja je stekla slavu ulogom Charlotte u popularnoj seriji Seks i grad, nedavno je otvoreno progovorila o teškim periodima u svojoj karijeri kada se suočavala s poremećajem prehrane i tjelesnom dismorfijom. Kroz svoj podcast "Are You a Charlotte?" podijelila je bolna sjećanja na vremena kada su je negativni komentari i kontinuirane usporedbe s kolegicom Sarah Jessicom Parker gurnuli u opasne navike vezane uz hranu i mršavljenje.

"Jednom sam se onesvijestila na parkingu zbog lude dijete koju sam slijedila", priznala je Davis. Situaciju su pogoršavali i komentari publike koji su se redovito fokusirali na njezin fizički izgled. Davis je također iskreno progovorila o svojim iskustvima s estetskim zahvatima i filerima, naglašavajući koliko je izazovno suočavati se s neuspješnim rezultatima i javnim ruganjem.

"Morala sam ih otopiti i ljudi su me ismijavali. Plakala sam zbog toga, to je jako stresno", rekla je. Osim borbi s percepcijom vlastitog tijela, Kristin se u mladosti suočavala i s ovisnošću o alkoholu.

Alkohol je počela konzumirati kao tinejdžerica u pokušaju nošenja s vlastitim nesigurnostima, što je vremenom počelo negativno utjecati na njezinu glumačku karijeru. Konačno je donijela odluku o odlasku na rehabilitaciju, a od 22. godine života potpuno je prestala konzumirati alkohol.

"Gluma me spasila jer je bila jedina stvar bitnija od alkohola", zaključila je. Sada, osvrnuvši se na svoje rane godine u industriji, Kristin otvoreno dijeli svoja iskustva s pritiscima koje nosi javni život i načinima na koje ih je uspješno savladala, pritom doprinoseći podizanju svijesti o štetnom utjecaju javnih kritika i društvenih standarda na psihičko blagostanje.

televizija HBO serija sex i grad kristin davis showbiz

