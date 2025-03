Slavni bend rastužio fanove objavom: 'Zahvaljujemo se na prijateljstvu i krativnosti'

Nakon gotovo dva desetljeća provedenih za bubnjevima legendarnog rock benda, Frank Ferrer i Guns N' Roses krenuli su odvojenim putevima. U službenoj izjavi objavljenoj na Instagram profilu benda, Guns N' Roses su potvrdili "sporazumni odlazak" Franka Ferrera. "Guns N‘ Roses najavljuje prijateljski odlazak Franka Ferrera, bubnjara s najduljim stažom u našoj bogatoj karijeri Bend se zahvaljuje Franku na njegovu prijateljstvu, kreativnosti i čvrstoj prisutnosti tijekom posljednjih 19 godina, i želi mu uspjeh u narednom poglavlju njegove glazbene karijere", stoji u njihovoj objavi.

Ferrer se Gunsima pridružio u lipnju 2006. godine, prvotno kao privremena zamjena za Bryana "Brain" Mantia, na nastupu u Belgiji. Međutim, ono što je trebalo biti dvotjedno angažiranje pretvorilo se u gotovo dva desetljeća suradnje. Ubrzo je postao službeni bubnjar benda, učvrstivši svoju poziciju u listopadu iste godine. Njegov posljednji nastup s bendom održao se 5. studenog 2023. u Meksiku.

Frank Ferrer postao je najdugovječniji bubnjar u povijesti Guns N' Rosesa, nadmašivši sve svoje prethodnike, uključujući Stevena Adlera, Matta Soruma i Josha Freesea. Tijekom svog mandata, Ferrer je bio ključna figura u ritam sekciji, sudjelujući na brojnim turnejama, uključujući i one s ponovno okupljenom postavom koju su činili Axl Rose, Slash i Duff McKagan. Osim nastupa uživo, Ferrer je sudjelovao i u snimanju nekoliko pjesama na dugo iščekivanom albumu "Chinese Democracy" iz 2008. godine, kao i na live pjesmama s EP-a "Hard Skool" iz 2022. godine. Njegov snažan i precizan stil sviranja dao je prepoznatljiv zvuk bendu tijekom tog razdoblja.

Iako je bio posvećen Guns N' Rosesima, Ferrer je tijekom godina bio aktivan i u drugim glazbenim projektima. Posebno se ističe njegov rad s njujorškim bendom The Compulsions, s kojim surađuje još od 2004. godine. Godine 2019. suosnovao je bend PSSR, pokazujući svoju svestranost i strast prema glazbi izvan okvira Gunsa. Također, surađivao je s bendovima kao što su The Beautiful i Love Spit Love (ogranak Psychedelic Furs-a).

Za sada nije poznato tko će zamijeniti Ferrera za bubnjevima Guns N' Rosesa. Bend je najavio novu turneju pod nazivom "Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things Tour", koja počinje u svibnju 2025. u Južnoj Koreji, a nastavlja se kroz Aziju, Bliski istok i Europu. Obožavatelji s nestrpljenjem iščekuju objavu imena novog bubnjara. Što se tiče Ferrera, njegovi planovi za budućnost također nisu poznati. S obzirom na njegovo bogato iskustvo i talent, sigurno je da će nastaviti svoju glazbenu karijeru, bilo kroz solo projekte ili suradnju s drugim glazbenicima.