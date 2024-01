Slavna pjevačica napokon otkrila tajnu svoje figure i kako je smršavila 20 kilograma

Grammyjem nagrađena pjevačica Christina Aguilera (43) na samom početku svoje karijere bila je mršavica, no kasnije je svima izgledalo kako je odustala od takvog izgleda i da njeguje svoje punije obline. Fotografija za fotografijom potvrdile su kako je Christina odustala od dijeta i gubitka kilograma, baš kao što je i najavila prije nego je napunila 40 godina. Tada je rekla kako konačno svoje tijelo prihvaća onakvim kakvo je.

No, u posljednje dvije godine ipak se znatno promijenila pa su se svi pitali kako je pjevačica uspjela smršaviti gotovo 20 kilograma. Mnogi koji su bili znatiželjni sada mogu odahnuti jer je pjevačica nakon otkrila tajnu svoje figure. Daily Mail piše kako je mrzila biti jako mršava pa je zavoljela svoje obline, ali ipak godinama radi na održavanju vitke tjelesne građe.

Nakon što je rodila sina Maxa 2008. godine, morala je malo pripaziti na figuru zbog angažmana u filmu "Burlesque" iz 2010. godine, pa je željela biti što vitkija. Kako otkriva, njezina je tajna posvećenost zdravoj, uravnoteženoj prehrani i rigoroznom režimu vježbanja. Točnije, ograničila si je dnevni unos hrane na 1600 kalorija i pridržavala se dugine dijete, a to znači da je konzumirala bogat biljni sadržaj i jarko obojeno voće i povrće svaki dan.

"Prošla sam kroz svoje uspone i padove. Prošla sam sve u ovom poslu - biti premršava, biti deblja. Kritizirali su me da sam na obje strane ljestvice, ali to je buka koju automatski blokiram. Volim svoje tijelo. Moj dečko voli moje tijelo. Moj je sin zdrav i sretan, tako da mi je samo to bitno", kazala je pjevačica te dodala da se prestala vagati i ograničavati.

"Kada sam radila na ‘Burlesque‘, toliko sam smršavila da sam bila previše mršava. Sve je u tome kako se osjećam u svojoj odjeći jer ono što izgleda dobro na jednoj osobi možda neće izgledati dobro na drugom tipu tijela. Potrebno je vrijeme da se dođe do toga, ali sve je u prihvaćanju sebe i svog tijela", zaključila je Aguilera.

Kasnije je odustala od dijete i jela samo cjelovitu hranu, a manje slatke grickalice. Osim uravnotežene prehrane, vrlo je fizički aktivna pa, da bi održala formu, posvetila se raznim vježbama koje joj pomažu da oblikuje svoje tijelo onako kako želi.

Uz to, trenirala je i sa slavnim fitness trenerom, Tee Sorgeom, kako bi uključila dizanje utega i kardio vježbe koje maksimalno sagorijevaju kalorije. Vježbala je do osmog mjeseca trudnoće i odmah nakon nekoliko mjeseci poslije trudnoće.

Sada vježba dva do pet puta tjedno, a uživa u jogi, boksu te vježbama snage i kardio vježbama.

