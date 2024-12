Slavna pjevačica iskreno: Posljednjih nekoliko mjeseci prolazim kroz teško razdoblje, a prehrana mi je postala problem

Poznata britanska glazbenica Lily Allen (39) nedavno je otvoreno priznala da se bori s mentalnim zdravljem i gubitkom apetita. Kako bi se lakše prilagodila životu u New Yorku, kamo se preselila sa svojim kćerima Ethel Mary (13) i Marnie Rose (11) te suprugom Davidom Harbourom, pjevačica je potražila stručnu pomoć. U emotivnom razgovoru sa svojom najboljom prijateljicom Miquitom Oliver, tijekom snimanja njihovog zajedničkog podcasta "Miss Me?", Lily je iskreno podijelila svoja iskustva s mentalnim zdravljem.

"Posljednjih nekoliko mjeseci prolazim kroz teško razdoblje, a prehrana mi je postala problem", izjavila je Lily. "Moja terapeutkinja i ja razgovaramo o tome, i ona me pita: 'Koliko dugo to traje?' Odgovorila sam joj da traje otprilike tri godine, a ona mi je na to rekla: 'Dobro, zašto to nisi prije spomenula?'". Allen je kazala kako nije da nešto skriva, te da joj se jednostavno nije kao nešto što je pri vrhu popisa važnih tema o kojima trebam pričati. Zaključila je kako očito jest.

"Nisam baš dobra u sagledavanju šire slike. To je također povezano s mojim ADHD-om jer ne povezujem stvari. Osim toga, moje tijelo i moj mozak za mene su dvije potpuno odvojene stvari. Znam da mnogi ljudi osjećaju povezanost između tih dviju stvari, ali kod mene je drugačije. Puno vremena provodim u svojoj glavi, a ne razmišljam puno o svom tijelu. Stvarno nisam dobro mentalno u ovom trenutku i ne jedem. Nisam gladna. Naravno da jesam, ali moje tijelo i moj mozak toliko su nepovezani da signali gladi ne dolaze do mog mozga. Ne izbjegavam hranu, samo ne razmišljam o njoj jer sam previše u vlastitim mislima. Moje tijelo je, jednostavno, nekoliko koraka iza mene", naglasila je pjevačica.

U istom podcastu je ranije podijelila kako je je pas kojeg je udomila pojeo njene putovnice i vize, ali i iste dokumente njene djece. Nakon toga se odlučila riješiti tog psa. Izjavila je da joj je ta situacija "uništila život", a tvrdi i da ju je za izradu novih dokumenata potrošila čitavo bogatstvo. "Moje kćeri zbog toga mjesecima zbog nisu vidjele oca", napomenula je. Inače, njen suprug David Harbour u Americi snima nove nastavke serije 'Stranger Things' koja na Netflix stiže 2025. godine. Riječ je o petoj sezoni i to će ujedno biti i posljednja. Otac njene djece, s druge strane, živi u Engleskoj. Kada su korisnici X-a(Twittera) čuli što je Lily napravila odmah su je osudili. "Nije ti pas uništio život, ti si ga uništila jer nisi odgovorna oko svojih stvari", "Za to si samo ti kriva i nitko drugi", "Ne zaslužuješ nikad više imati psa", pisali su joj.

