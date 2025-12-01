Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
SVIMA ŠALJE LJUBAV

Slavna glumica Brigitte Bardot umirila je svoje obožavatelje i obavijestila ih o svom zdravstvenom stanju

Foto: Profimedia
1/6
VL
Autor
Hina
01.12.2025.
u 23:00

To je uslijedilo nakon nedavnih medijskih napisa da je 91-godišnja Bardot ponovno hospitalizirana u Toulonu, na jugu Francuske, prošli mjesec, nakon ranijeg boravka u bolnici u listopadu zbog operacije koju je njezin ured tada opisao kao manju

Bivša francuska filmska zvijezda i aktivistica za prava životinja Brigitte Bardot trenutačno se oporavlja i želi umiriti sve koji su zabrinuti za njezino zdravlje, priopćila je njezina zaklada. To je uslijedilo nakon nedavnih medijskih napisa da je 91-godišnja Bardot ponovno hospitalizirana u Toulonu, na jugu Francuske, prošli mjesec, nakon ranijeg boravka u bolnici u listopadu zbog operacije koju je njezin ured tada opisao kao manju.

„Kao odgovor na širenje netočnih informacija zadnjih dana, gospođa Brigitte Bardot želi podsjetiti sve da se trenutačno oporavlja, da bi cijenila poštivanje svoje privatnosti te poziva sve na smirenost”, stoji u priopćenju. „Gospođa Bardot želi umiriti one koji su iskreno zabrinuti za nju. Šalje im ovu poruku: ‘Šaljem vam svima svoju ljubav.’” Bardot je postala svjetski poznata pedesetih i šezdesetih godina zbog svojih slobodoumnih uloga u filmovima poput „I Bog stvori ženu”. Kao pjevačica, također je objavila nekoliko albuma u to vrijeme. Prestala je glumiti sedamdesetih godina, trajno se preselila u Saint-Tropez na francuskoj rivijeri i posvetila se zaštiti životinja putem zaklade koja nosi njezino ime.

Naša bivša misica otkrila da boluje od karcinoma: 'Bože, u tvoje ruke predajem se potpuno, vodi me'
Ključne riječi
showbiz brigitte bardot

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
TV KRITIKA

Proslavila se prosvjedima protiv LGBTIQ pokreta, a ona i njene sestre i braća se obrazuju kod kuće gdje im otac čita Bibliju

Laylu Wright je zaintrigirala pojava jako mladih konzervativnih Influencerica koje imaju milijune pratitelja, a upiru prstom ponajviše na feminizam i žensko pravo glasa kao glavnim uzrokom rastakanja nuklearne obitelji što je po njima najveća opasnost za SAD. U filmu se ističe da su ove konzervativke kao i neke tvrdnje koje one koriste bile ismijavane u okolini i istisnute iz mainstreama, a sada su im društvene mreže otvorile put do milijuna istomišljenika

Učitaj još

Kupnja