Slavna glumica Brigitte Bardot umirila je svoje obožavatelje i obavijestila ih o svom zdravstvenom stanju

Bivša francuska filmska zvijezda i aktivistica za prava životinja Brigitte Bardot trenutačno se oporavlja i želi umiriti sve koji su zabrinuti za njezino zdravlje, priopćila je njezina zaklada. To je uslijedilo nakon nedavnih medijskih napisa da je 91-godišnja Bardot ponovno hospitalizirana u Toulonu, na jugu Francuske, prošli mjesec, nakon ranijeg boravka u bolnici u listopadu zbog operacije koju je njezin ured tada opisao kao manju.

„Kao odgovor na širenje netočnih informacija zadnjih dana, gospođa Brigitte Bardot želi podsjetiti sve da se trenutačno oporavlja, da bi cijenila poštivanje svoje privatnosti te poziva sve na smirenost”, stoji u priopćenju. „Gospođa Bardot želi umiriti one koji su iskreno zabrinuti za nju. Šalje im ovu poruku: ‘Šaljem vam svima svoju ljubav.’” Bardot je postala svjetski poznata pedesetih i šezdesetih godina zbog svojih slobodoumnih uloga u filmovima poput „I Bog stvori ženu”. Kao pjevačica, također je objavila nekoliko albuma u to vrijeme. Prestala je glumiti sedamdesetih godina, trajno se preselila u Saint-Tropez na francuskoj rivijeri i posvetila se zaštiti životinja putem zaklade koja nosi njezino ime.