Slavlje u obitelji Zorice Kondže, glazbena diva postala je baka

Glazbena diva Zorica Kondža (61) postala je baka. Naime, u nedjelju je njen sin Toni dobio kćerkicu Natali. Kondža se našalila da će nakon tri sina i supruga konačno imati i žensko društvo u kući.

- Postala sam baba, čudesan je osjećaj, nisam ga dosad imala pa analiziram sad sve još. Treperimo stvarno. Jučer smo izašli iz bolnice, malena Natali je sitna, dobrica - rekla je za 24sata Zorica. Sinu Toniju i snahi je rekla:

- Dico moja, svi smo to prošli, te neprospavane noći. Ali to će proći i to će se zaboraviti!

- Sad će biti samo haljine. I iz plavih boja prelazimo u rozo - našalila se.

Zorica Kondža i Joško Banov u sretnom braku su 35 godina i imaju sinove Tonija (35), Ivana (30) i Luku (20).

- Žao mi je što nemam kćer, no nadam se da ću, s obzirom na tri sina, imati barem jednu dobru nevistu. Mislim da ću biti dobra svekrva i da ću imati dobar odnos s nevistama, samo neka ih Bog podari mojim sinovima da osnuju svoje obitelji. Voljela bih to doživjeti jer mislim da bi to bilo moje potpuno ispunjenje – rekla nam je Zorica u jednom intervju. Njezini sinovi odrasli su u glazbenoj obitelji u kojoj je kuća uvijek bila puna glazbenika i ne čudi da su i oni krenu tim putem.

– Sinove nikada nisam ni nagovarala ni odgovarala od glazbe. To im je došlo sasvim spontano s obzirom da odrastaju uz roditelje glazbenike. Drago mi je što glazbu vrednuju dobrim kriterijima. Njih ne fasciniraju pjevačice koje fantastično izgledaju i pokazuju tijelo. Oni gledaju kvalitete, odnosno kako tko svira, kako tko pjeva i kako tko zvuči – rekla nam je tada pjevačica. Inače, za njen brak s Joškom zaslužan je Dino Dvornik.

- Dino Dvornik je doveo Joška mojoj kući. Družili smo se. I tako je to krenulo. Jako je bio duhovit i šarmantan i tako smo se družili i snimali zajedno i zavoljeli smo se. Sigurno bih bila nesretna da sam sama i nemam obitelj. Kad je došla obitelj počela sam drugačije gledati na život i nisam više kao prije po mjesec dana bila na turnejama. Ne može nitko zamijeniti majku, ta slika kad dođete s puta kako se djeca raduju kad vide mamu, to je osjećaj koji se ne može usporediti s ničime- rekla je Kondža.

