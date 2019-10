Skorašnji festival Jazz.hr/jesen započinje sjajnu zagrebačku jazz-sezonu

Ovojesenska jazz-sezona u Zagrebu više sliči nabrajanju “tko je tko” u suvremenoj glazbi, nego kukanju za atraktivnim gostovanjima.

Nakon što je u rujnu u Zagrebu gostovao Avishai Cohen Trio, festival Jazz.hr/jesen koji nakon Antuna Tomislava Šabana, koji je u više godina postavio strategiju, vodi umjetnički ravnatelj Davor Hrvoj, od 17. do 19. listopada u dvoranu Blagoje Bersa na zagrebačkoj Muzičkoj akademiji dovodi tri važna gostovanja, a samo desetak dana kasnije u Zagreb stiže i Cross Currents Trio koji čine kontrabasist Dave Holland, tablist Zakir Hussain i saksofonist Chris Potter. Nakon njih slijedi i povratnički Zagreb Jazz Festival u studenom o kojem smo već pisali, ali prije svih njih na smotru Jazz.hr/jesen dolaze pijanist Leszek Możdżer (17. 10.), harfist Edmar Castaneda (18. 10. ) i ZZ Quartet gitarista Ratka Zjače (19. 10.), koji će od četvrtka do subote nastupati u novoj dvorani Muzičke akademije koja se polako pretvorila u ključno mjesto ovakvih gostovanja.

Stiže izniman pijanist

Među vrhunskim instrumentalistima koji u organizaciji HDS-a gostuju na Jazz.hr/jesen, Leszek Możdżer izniman je pijanist, skladatelj i producent kojeg smatraju najvećim otkrićem novijeg poljskog jazza. Rođen je 1971., a klavir svira od svoje pete godine. Nakon što je 1992. pobijedio na međunarodnom natjecanju Jazz Juniors, čitatelji Jazz Foruma proglasili su ga najperspektivnijim glazbenikom godine 1993. i 1994. te najboljim jazz-pijanistom tijekom niza godina, a bio je proglašavan i najboljim poljskim jazz-glazbenikom.

Osim s najpoznatijim poljskim jazz-glazbenicima nastupao je i snimao s mnogim međunarodno priznatim glazbenicima među kojima su Pat Metheny, Arthur Blythe, Buster Williams, Billy Harper, Joe Lovano, Archie Shepp, David Liebman, Lester Bowie, Marcus Miller, John Scofield, Steve Swallow i Eddie Daniels. Sudjelovao je na više od sto albuma, od kojih je na mnogima bio vođa sastava ili solo izvođač, a od 2011. je i umjetnički voditelj Enter Music Festivala koji se godišnje održava u Poznanju.

Virtuoz harfe Edmar Castaneda rođen 1978. u Bogoti, nakon selidbe u New York otkriva jazz, u koji ga je uveo Paquito D’Rivera. Od dolaska u SAD 1994. Castaneda je stvorio vlastiti prepoznatljiv stil i tijekom dugogodišnje karijere surađivao s vrhunskim glazbenicima raznih žanrova – s Hiromi, Johnom Scofieldom, Gonzalom Rubalcabom, Marcusom Millerom, Stingom, Joeom Lockeom, Rickie Lee Jones, The Yellowjacketsima, Pacom De Lucijom, Johnom Patituccijem, Ivanom Linsom i svojim mentorom Paquitom D’Riverom. Harfu predstavlja kroz autentičan vlastiti izraz, a cijenjen je kao majstor dinamičnog duha koji vješto spaja gotovo nevjerojatne ritmičke figure, slojevite, nijansirane akorde, zbog čega ga uspoređuju s najslavnijim flamenco-gitaristima.

Jedini hrvatski predstavnik na Jazz.hr/jesen ove je godine gitarist Ratko Zjača, a i on već desetljećima živi i djeluje u Nizozemskoj. Zjača je dobitnik HDS-ove nagrade “Miroslav Sedak Benčić” za 2018. godinu za autorsko stvaralaštvo na području jazza i 25 godina skladateljske i diskografske karijere. Od samog početka na njegovim su izdanjima bile zastupljene autorske skladbe, do sada ih je snimio pedesetak, uključujući i one sa ZZ Quartetom s kojim će nastupiti u Zagrebu.

Zjača nadahnuće crpi iz mnogobrojnih putovanja diljem svijeta i proučavanja raznih područja, književnosti, slikarstva, kazališta i filma, pa njegove skladbe odaju otvorenost prema brojnim umjetničkim formama. Izuzetne gitarističke vještine, Zajčine teme krasi poseban ugođaj, dašak nostalgije, a do sada su ih izvodili mnogi slavni džezisti koji su ih s njim i snimili, među ostalima Reggie Workman, Al Foster, John Patitucci, Steve Gadd, Adam Nussbaum, Miroslav Vitous i Randy Brecker.

Maštoviti improvizatori

Samo 11 dana nakon Jazz.hr festivala u Zagreb 30. listopada stiže još jedna poslastica, Cross Currents Trio s jazz-prvacima Daveom Hollandom, Zakirom Hussainom i Chrisom Potterom, što će biti jedan od vrhunaca jazz-sezone. Slavna imena – kontrabasist Dave Holland, tablist Zakir Hussain i saksofonist Chris Potter – okupljena u Crosscurrents Triju, bave se zbližavanjem zapadne i istočne kulture i istraživanja jazza i indijske glazbe. Zajednička im je sklonost improvizaciji kao jednoj od najvažnijih karakteristika oba glazbena svijeta, pri čemu su sva trojica izvanserijskim doprinosima već dokazala da su maštoviti improvizatori kojima je takav način izražavanja prirodna potreba.