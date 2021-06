Sjećate se legendarnog plesa Monice i Rossa? Courteney Cox ovu plesnu scenu oživjela je sa slavnim pjevačem

Nedugo nakon što je publici premijerno prikazana nova epizoda serije "Prijatelji", Courteney Cox je na Instagramu predstavila novoga plesnog partnera - Eda Sheerana. Njih dvoje su u kratkom videu izveli kultni ples brata i sestre Geller iz školskih dana, piše Hollywood Reporter.

Zvijezda serije "Prijatelji" izvela je plesnu scenu koju je prije gotovo 20 godina otplesala sa svojim filmskim bratom, Rossom Gellerom, kojega u seriji glumi David Schwimmer. Cox i Sheeran su videozapis podijelili na svojim Instagram profilima, a njihova izvedba pregledana je nekoliko milijuna puta.

Kultni ples je iz desete epizode šeste sezone 'Prijatelja', emitirane 16. prosinca 1999. U toj epizodi Ross i Monica žarko žele nastupiti pred kamerama u novogodišnjoj večeri Dicka Clarka, uvjereni da će u tomu i uspjeti oživljavajući nešto što nazivaju 'plesnom rutinom' iz svojeg djetinjstva. Epizoda se upravo zbog te scene naziva “The One With The Routine”.

Za sve koji se pitaju zbog čega Monicin i Rossov 'rutinski ples' nije repriziran u sklopu posebnog okupljanja, redatelj Ben Winston pojašnjava da je bio predviđen, no u konačnici se zvijezde nisu mogle prisjetiti pokreta iz te plesne scene i nisu bile voljne izvesti ga ponovno pred publikom. Na Winstonovo pitanje bi li voljeli izvesti 'rutinski ples' pred publikom i Schwimmer i Cox su mu gotovo uglas odgovorili: "Ajme, molim te ne tjeraj nas na to."

No Courtney Cox ipak je odlučila obožavatelje 'počastiti' rutinskim plesom, ali s novim partnerom, Edom Sheeranom s kojim je dugogodišnja prijateljica. Courteney je, naime, od 2013. godina u sretnoj vezi s Johnnyjem McDaidom, članom benda Snow Patrol, a upoznao ih je zajednički prijatelj - Sheeran. Prije njega bila je u braku s glumcem Davidom Arquetteom, s kojim je dobila danas 17-godišnju kćer Coco.

