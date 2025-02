Sjećate li se Vinka Štefanca? Evo čime se danas bavi nekad poznati voditelj

Vinko Štefanac (56) široj je javnosti poznat kao voditelj brojnih emisija i kvizova na Novoj TV i OBN-u poput "Vipme Fun Club" (2001.), "Story Supernova" (2002.), "Story Supernova Music Talents" (2003.), "Hrvatski Idol" (2004.), "OBN Music Talents" (2005.), "Super Milijunaš" (2006.–2010.) i "Rat bendova" (2009.–2010.). Diplomirao je glumu na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, stekavši titulu magistra. Tijekom svoje karijere, Štefanac je ostvario značajne uloge u kazalištu, na filmu i televiziji. Na televiziji je glumio u serijama poput "Obični ljudi" (2006.) kao Marko Nemet, "Ponos Ratkajevih" (2007.–2008.) kao Krešo Obad, "Zakon ljubavi" (2008.) kao Kristijan Grgić, "Najbolje godine" (2011.) kao inspektor Milan, "Larin izbor" (2012.) kao policajac Frane, "Prava žena" (2017.) kao policijski inspektor te "U dobru i zlu" (2024.) kao sanitarni inspektor.

Na filmskom platnu, Štefanac je ostvario uloge u filmovima poput "Tri muškarca Melite Žganjer" (1998.) kao TV voditelj, "Četverored" (1999.) kao Franjo Marek, "Crvena prašina" (1999.) kao vojni policajac, "Nit života" (2000.) kao Lima, "Ne dao Bog većeg zla" (2002.) kao policajac te "Čovjek ispod stola" (2009.) kao geometrov pomoćnik.

Osim glume i vođenja emisija, Štefanac se bavi i sinkronizacijom crtanih filmova, serija i dokumentaraca, posudivši glas brojnim likovima. Godine 2021. napisao je scenarij i producirao kratki dokumentarno-melodramski film "Pisma majci", dok je 2022. napisao scenarij, producirao i režirao kratki edukativni film za djecu i mlade "Potres i druge zagrebačke zgode". Iste godine producirao je i glazbeni spot "Zagreb TRap", koji služi kao najava za film "Potres i druge zagrebačke zgode".

Štefanac je također aktivan u kazalištu te je tijekom svoje karijere ostvario brojne kazališne uloge. Posljednjih godina nema ga u javnosti, a sada je za net.hr otkrio čime se bavi. - Istina, iako me već neko vrijeme nije bilo u velikim TV show projektima, kamera i mikrofon i dalje su prisutni u svemu što radim. Od projekata na kojima sam nedavno surađivao, sa zadovoljstvom ću istaknuti kratkometražne filmove: "The Conversation", "Nekaj v grabu mora", "Bezbolnim palicama" i najnoviji, u režiji Marina Šegana, "15.01". Svi ti filmovi još uvijek putuju po festivalima. No, ono što s nestrpljenjem iščekujem jest dugometražni film "Testosteror", autora i redatelja Envera Puške. Film je sniman prošle godine u Sarajevu i trenutačno je u fazi montaže, kazao je Štefanac i prisjetio se showa Story Supernova, koji mu je donio popularnost.

- Na to razdoblje gledam s ponosom, jer sam od ukupno svojih četiristotinjak emisija više od 150 odradio uživo. To je iskustvo u kojem nema ispravaka, "peglanja" i naknadnog montiranja. Oni koji se bave televizijskim poslom znaju što znači toliko iskustvo u live show projektima. Za sve nas koji smo sudjelovali u tim emisijama to je bila velika škola – pa i za mene, koji po struci nisam televizijski voditelj, već glumac. Tada to nije bilo uobičajeno, a danas je sasvim normalna pojava, jer mnoge glumce gledamo i kao uspješne voditelje. Uz spomenuti Story Supernova Show, koji je emitiran prije više od 20 godina, sudjelovao sam i u raznim drugim višegodišnjim TV projektima: Ples sa zvijezdama, Music Talents, Hrvatski idol, Kviz Supermilijunaš, ali najdraži i najveći show u kojem sam sudjelovao bio je pravi rock ‘n’ roll spektakl – Rat bendova.

Taj je show, koji se prikazivao nekoliko sezona, danas gotovo neponovljiv u produkcijskom i financijskom smislu. Nitko ga još nije ponovio kod nas, a u svoje je vrijeme bio i prvi takav show u svijetu. E, takav bih show volio ponovno raditi, rekao je Štefanac.

