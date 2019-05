Sjećate li se velike tinejdžerske zvijezde 80-ih? Evo gdje je sad!

Alen Slavica (54), karlovački je pjevač koji je početkom osamdesetih bio jedna od najvećih glazbenih zvijezda bivše države. Ono što je zanimljivo je da je prvi album snimio već s 15 godina, zahvaljujući suradnji s Đorđem Novkovićem. Albumi su mu dostizali zlatnu nakladu, a čuvena ploča “Dao sam ti dušu” dosegla je i platinastu, odnosno više od 100 tisuća prodanih primjeraka.

– Četrdeset godina je prošlo u trenu, ni ne razmišljaš o tome. Iduće godine bih mogao proslaviti taj jubilej velikim koncertom – govori nam Slavica koji trenutačno sa Suprugom Sandrom i kćeri Emom živi u Americi.

Đorđe se prilagodio meni

– Počeo sam u lokalnom bendu, pa sam s Đelom Jusićem snimio dva albuma. S njegovom pjesmom pobijedio sam na natjecanju pjevača amatera cijele bivše Jugoslavije. To vam je kao da danas pobijedite na Voiceu. Zatim je stigla suradnja s Đorđem Novkovićem, s kojim sam snimio šest albuma i na svakom imao poneki hit. Đorđe se prilagodio meni i bio sam jedan od rijetkih za koje je pisao pjesme u molu. Bio je na svim mojim snimanjima, od njega sam puno naučio, ne samo o glazbi i sceni nego i o sportu i psima. Bio je pravi fenomen. Pa on ima napisanih preko 2000 pjesama, a nije se nigdje ponovio – prisjeća se Alen koji je postepeno postao zvijezda. Svaki album, kaže, imao je novi hit, a njega je slušalo sve više ljudi.

– Nekad je bilo dovoljno da se pojavite na televiziji u Nedjeljnom popodnevu, i odmah je cijela zemlja znala da imate hit. Zanimljivo je kako nisam imao jednog menadžera, nego u svakom dijelu tadašnje zemlje nekog. Tada nije bilo velikih koncertnih arena kao danas, ali se zato nisam mogao obraniti od poziva za mnogobrojne nastupe. Popularnost godi, no mene nikad nije opila. Kućni odgoj mi to nije dopuštao, a uostalom, dolazim iz malog grada Karlovca – veli Slavica koji i danas čuva nekoliko tisuća pisama obožavateljica. Tada su mnoge tinejdžerice imale njegove postere na zidovima soba, a on je dobivao i bračne ponude.

– Jedna mi je Makedonka pisala kako je svadba već organizirana, samo sam se trebao pojaviti. Tada 16-godišnja Albanka pisala mi je kako joj je muž već određen, pa joj je žao jer se ne može udati za mene. Poslala mi je bijeli jastuk na kojem je pisalo “I love you”. Bilo je i napada opsjednutih žena. Primjerice, nakon koncerta u Ohridu, gdje i danas držim rekord po prodanim ulaznicama, morao sam bježati od obožavateljica poput Beatelesa. Nakon 30 godina neke od tih žena su me zvale i ispričavale se – sa smiješkom će Alen.

Njegov najveći hit i danas je pjesma “Dao sam ti dušu”, koju je snimio 1989. godine. Za nju kaže da je poput njegove osobne karte. – Bila je to daleko najslušanija ta pjesma te godine. Uz nju su se mnogi parovi upoznali i zaljubili. I danas me često zovu da je otpjevam za prvi ples – veli Slavica.

Život u Americi

Alen je našim ljudima u Kanadi pjevao za doček Nove godine 1990., a u tu se zemlju vratio nakon dva mjeseca i počeo provoditi u njoj šest mjeseci godišnje. Nakon devet godina preselio se u Ameriku. Tamo je i upoznao suprugu Sandru, inače kći velikog Arsena Dedića.

– Sandru sam upoznao u crkvi Svetog Ante, na koncertu Dubrovačkih trubadura na dan Svetog Vlahe. Bili smo u istom društvu i počeli se viđati vikendom. Tek kad mi je rekla da joj je tata Arsen, prevrtio sam film i sjetio se, da sam vidio sliku Sandre kod njega u sobi na klaviru kad mi je radio pjesme za Međunarodni dječji festival. O anegdotama s Arsenom mogao bih napisati knjigu. Bio je neizmjerno duhovit čovjek, pomalo ciničan. Recimo, kad smo njegov sin Matija i ja snimili pjesmu za njegov album “Dueti”, nakon što je Arsen čuo pjesmu rekao je – “ovo je jako dobro, a što ćete sad s tim” – kaže Alen.

Slavice su se 2006. vratile u Hrvatsku, a Alen je nastupao na raznim festivalima, od Zagrebfesta, preko Mostarskog festivala, pa do Festivala dalmatinske šansone u Šibeniku na kojem je imao zapaženu pjesmu “Masline” s Miroslavom Tadićem. No, na festivalima više ne nastupa jer smatra da više ne pobjeđuje najbolje pjesme. Prije pet godina napisao je i autobiografiju “Životni autoput”, u kojoj je pisao o brojnim anegdotama iz bogate karijere. Prije četiri godine s obitelji se vratio u Ameriku, gdje i danas živi. Razlog je što supruga Sandra već 25 godina radi u dizajnu tekstila.

– Novi se poslovi otvore, stari zatvore, a onda nam se dogodi da prodamo kuću u Žaboriću kod Šibenika, koju smo prodavali tri godine, pa ti je kći taman stara da krene u vrtić ovdje. I nekako se sve posloži u isto vrijeme. Kontejner s osobnim stvarima je već dva puta preplovio ocean. Ema ide u drugi razred osnovne škole, i na razne aktivnosti. Život i ritam se svodi otprilike na pet do 10 km u krugu gdje stanuješ – priča nam Alen koji redovito nastupa našim ljudima u Americi, a treću godinu zaredom radi turneju po Australiji i Novom Zelandu, gdje ga slušaju čak i Maori.

Posljednjih godina snimio je, kako ih on, zove “adresirane pjesme”. Između ostalih tu su duet s Oliverom Dragojevićem “Isto nas more pere”, “Stari moj”, posvećena pokojnom ocu, te “Nevere”, posvećena Arsenu. U planu je i novi album.

– Ljudi prepoznaju dobru pjesmu, a to mi je najvažnije – zaključio je Alen Slavica.

Večernjakov kritičar Hrvoje Horvat o Eurosongu: 'Roko Blažević nije Ćiro Blažević'