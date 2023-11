Simona Mijoković otkrila s koliko je godina izgubila nevinost: 'Izgubila sam osjećaj za sve dobro'

Bivša reality zvijezda i manekenka Simona Mijoković gostovala je na radiju Mir iz Međugorja u emisiji 'Agape'. U toj emisiji otkrila je da je tri puta u godinu dana imala abortus, te otkrila još neke detalje iz života, a sada je na Facebooku napisala kako je pitala muža treba li prestati govoriti o svojoj prošlosti. ''On kaže: 'Ne, ma od kuda ti sada to. Sve dok postoji i jedna Simona koja živi i kao što si ti živjela, svjedoči, a to će ljubček uvijek biti'', prisjetila se Mijoković. Isto tako je u statusu pisala da je veliku tramu proživjela kad je imala samo devet godina.

''Moja najveća životna rana bila je kada je mama ostavila tatu. Moja bajka sretnog života završila je kada me mama na neko vrijeme ostavila. Kasnije je mene i brata uzela iz Zagreba u Sloveniju tako da sam 4. razred osnovne škole išla na Breganu, a 5. počela u Brežicama. U školi sam se uključila u aktivnosti i bila sam odličan đak. Sve do jednog trenutka. Kada sam počela biti zlostavljana. Tada sam se počela povlačiti u sebe, a onda i do trenutka s 12 godina kada me jedan dečko prevario sa 'šetnjom ' i uzeo moju nevinost. Tada sam postala žena. Isti tren izgubila sam osjećaj za sve dobro i prestala se baviti sportom. Istog trena počela sam krasti mami cigarete i tražila društvo gdje ću moći sve zaboraviti'', izjavila je.

Ranije je rekla kako je u mladosti je napravila tri abortusa u godinu dana, priznala je voditelju emisije. Kazala je kako je prije Ante Gotovca bila u vezi s jednim "prikrivenim dilerom", koji ju je, kako kaže, uvjerio da želi obitelj s njom. Htjela se spasiti od prostitucije, a kada je ostala trudna on joj je poslao sa svojim bratom na abortus jer je on oženjen. Nakon nekoliko mjeseci ponovno je ostala trudna te je ponovno otišla na abortus, a nekoliko mjeseci kasnije to je napravila i treći put.

"Imala sam u godinu dana tri abortusa i to je na meni ostavilo neizbrisiv trag", kazala je u emisiji i dodala da su to bile žive rane koje joj je "Gospodin iscijelio kada je rodila sina Mihaela". Simona je ispričala da je nakon abortusa bila u LGBT vezama te spomenula da je zagovarala "zloduh feminizma".

