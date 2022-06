Sjećate li se Josipe? U show je ušla sa 146 kg, a evo kako izgleda četiri godine nakon snimanja

Natjecateljica treće sezone showa 'Život na vagi' Josipa Lopac u emisiju je ušla sa 146 kilograma, a zahvaljujući disciplini, treninzima i zdravijoj prehrani na kraju showa imala je 89 kilograma. Nakon završetka showa, Lopac je nastavila trenirati i paziti na prehranu. Trenutačno je na odmoru, a na svojem Instagram profilu pokazala je kako danas izgleda.

Inače, Josipu mnogi pamte po pozitivnosti koju je ona donijela u show. Prošle godine je sa suprugom proslavila i šestu godišnjicu braka, a on joj je i najveća podrška. Pri ulasku u show otkrila je da se debljati počela kada se udala, jer nije nikoga poznavala te je stalno bila kod kuće.

Prisjećajući se dana finalne emisije priznala je kako nije uvijek bilo lako u toj borbi s viškom kilograma. – Mali pomaci svaki dan vode do rezultata. Bilo je uspona i padova i to velikih, ali uvijek trebamo nastaviti dalje, bez obzira na to gdje smo skrenuli s puta! Godina dana od finala je prošlo – napisala je i dodala kako je imala težak put, ali sada je sretna i zadovoljna. Doduše, Senjanka se malo opustila i vratila neke kilograme pa je na vaganju tijekom snimanja 3. sezone imala 92 kilograma. U daljnjem radu i napretku motivaciju joj pruža suprug 21 godinu stariji suprug Boris kojeg pozna više od deset godina.

- Kad god pomislim da više ne mogu, on mi kaže: ‘Možeš, još imaš snage, nema predaje, idemo dalje’ - rekla je jednom prilikom Josipa.

