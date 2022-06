Izabel Kovačić progovorila o majčinstvu i odgoju malenog sina Ivana: 'Moram mu biti i tata i mama'

Poduzetnica i supruga hrvatskog nogometnog reprezentativca Matea Kovačića, Izabel progovorila je o majčinstvu. Izabel kaže kako se trudi biti što bolja majka, te da malenom Ivani sada treba njena pažnja i ljubav.

"Nema riječi za to, to je neka čista ljubav koja prije nije bila zamisliva. Ne znam, trudim se biti što bolja majka kao i sve majke i nadam se da će to jednog dana Ivan i vidjeti. Ivan je dobar dječak, ali kako kažu kod nas - živ je, jako je živ. On je još jako mali, njemu sad treba moja pažnja i ljubav, i to mu pokušavam dati na sve moguće načine, s obzirom na to da mu oca nema tako često doma, ima poslovne obveze, onda mu moram biti i tata i mama, a to je važno" rekla je Izabel za InMagazin.

Otkrila je i da se ona i nogometaš slažu u odgoju sina.

"Zajedničkim odlukama pokušavamo napraviti što je najbolje za njega" zaključila je.

Inače, Izabel i Mateo Kovačić postali su roditelji 12. listopada 2020 godine. Izabel je rodila carskim rezom, a dječaku su nadjenuli tradicionalno kršćansko ime – Ivan. Izabel i Mateo upoznali su se u crkvi svetog Antuna u Sesvetskim Selima, u kojoj su se i vjenčali 2017. godine nakon dugogodišnje veze. U crkvi sv. Antuna Padovanskog u Sesvetskim Selima naš reprezentativac bio je ministrant, a Izabel je pjevala u zboru. Podsjetimo, sredinom srpnja prošle godine krstili su sina Ivana kojem je kum bio Luka Modrić. "Koja povezanost", napisala je Izabel uz snimku te je dodala emotikon bijelog srca, a kasnije je tu istu snimku podijelio i Modrić na svojem Instagram profilu. "Ponosan kumašin!" napisao je Modrić te je otkrio kako je upravo on kum malenog Ivana.

