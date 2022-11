Simona Gotovac prije 15 godina prošetala je bez grudnjaka, a danas se rijetko pojavljuje u javnosti

Prije 15 godina, odnosno 2007., poznate manekenke na Wella Fashion Weeku u Zagrebu pokazale su grudi. Tada su se na modnoj pisti našle Jelena Orešković, Fani Stipković, Tina Katanić, a među osobama na pisti bila je i Simona Gotovac, danas Mijoković, koja se kasnije povukla iz javnog života.

Simona je tada na reviji nosila kreaciju Ivančice Hrustić koja se sastojala od crnih hlača te crnog topa koji je bio proziran.

Foto: Jurica Galoić/PIXSELL

Inače, javnost je reality zvijezdu upoznala dok je bila u turbulentnom braku s Antom Gotovcem, a razveli su se prije 12 godina. Nakon razvoda oboje su se predali vjeri pa Simona često kaže da Antu smatra najboljim prijateljem i bratom po Isusu. Par zajedno ima kćer Gabrijelu.

Simona se ponovno udala te je sa suprugom Stanislavom šest godina u braku, a par zajedno ima troje djece.

Danas se reality zvijezda rijetko pojavljuje u javnosti, a često se zna javiti na Facebooku gdje dijeli svoja razmišljanja te ističe vjerske stavove. Nedavno je tako povodom svog 38. rođendana napisala kako se osjeća.

"Samo Isus može učiniti da sve procvjeta Iako slaba u Njemu jaka, On moj Bog nježno me čuva i brine za me, a moje malo srce daruje Mu najveću hvalu, slavu i klanjanje bez kraja, jer jedino On toga je dostojan. Hvala Ti Oče što si me prvi želio i stvorio, Hvala Ti Oče za moje roditelje, Hvala Ti Oče za život, Hvala Ti Oče na utrobi moje majke koja me nosila na njenim grudima na kojim sam počivala. Hvala Ti Oče na mome tati koji me iako nisam znala često uvijek štitio, Hvala Ti Oče što si poslao Svog Sina Isusa da me spasi, ozdravi, oslobodi i daruje sve novo. Hvala Ti Isuse moj za silnu Ljubav, radost i mir kojima prožimaš sve moje dubine i srce. Jer sve moje Tvoje je. Hvala Ti Isuse za Tvoju Majku Mariju koja me najnježnije opominje i nadahnjuje kakva da budem supruga i majka. Hvala Ti Bože na svetim sakramentima, Svetoj Pričesti i Svetoj Ispovjedi. Bez toga bila bih ništa. Sve bi bilo ništa, sve bi bilo isprazno i bez Radosti , istinskog mira kojeg samo Ti daruješ , i snage jer kad sam i slaba jaka sam jer imam Tebe. Jedino ozdravljena, oslobođena i ispunjena Tobom mogu sve. Za Tebe, U Tebi, s Tobom. Hvala Ti Ljubljeni Isuse što unatoč mojih lutanjima i grijesima učinio si me majkom predivne djece, koja su uz Tebe moj Život. Hvala Ti za moju braću i sestru koji su moji osmjesi, hvala Ti za moju šogoricu i moje kume i najbliže i najbolje prijatelje. Svi su oni moji najveći biseri koje nježno čuvam u svom srcu. Hvala Ti na svemu što mi daruješ, svakom križu, svakoj radosti. Sve zahvalno nosim i s tobom znam da mogu sve, jer Ti si Onaj koji me jača. Ti si Onaj u kojemu je Izvor moj. Neka ti svaki dan mog života bude Hvala Blagoslovljene i dobrodošla mi 38.", napisala je Simona tada.

