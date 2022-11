Nikad nisam imala nestabilnije tlo pod nogama, a sad sam spremna na bol i rane, nadam se da ću time pomoći drugima

Glumica i kći Vitomire Lončar i Ivice Šimića, Buga Marija Šimić (28), na svojem je Instagram profilu progovorila je o izazovnom periodu koji je iza nje. Naime, krajem rujna debitirala je u Lisinskom u slavnom mjuziklu "Ljepotica i zvijer", a ovih dana svjetlo dana ugledala je i predstava 'Rusalka' u Kazalištu Mala scena.

"Prošla dva mjeseca bila su ona na koje ću uvijek gledati kao "ona dva mjeseca nakon kojih ništa nije bilo isto". Zadnja dva mjeseca tražila su od mene svakodnevni izlazak iz zone komfora. Svakodnevno preispitivanje i suočavanje sa vječnim pitanjem - jesam li dovoljno dobra? I kome to točno? Ako stanem na scenu Lisinskog kao Belle, ostajem li operna pjevačica? Ako pokažem Rusalku svijetu onako kako sam zamislila - hoću li zatvoriti neka vrata zauvijek? Hoće li biti jasno sto želim reći? Hoću li ostati sama? I mogu li sama sebi dopustiti da predem sve granice koje sam naučila poštovati, ostavim perfekcionizam i potragu za savršenim tonom iza sebe i pojavim se ovakva kakva jesam?", započela je Buga Marija Šimić.



"Nisam perfekcionizam ostavila iza sebe. Unutarnji kritičar i dalje vrišti. I nakon svake Ljepotice i svake Rusalke, bila proba ili izvedba baca se u analize i pokušava me tuci po glavi i grlu. Moja unutarnja Jezibaba i ja imamo još posla i suočavanja. Ali. Iako se pitam i mučim samu sebe - ona Buga koja se usudi usprkos tome počela je preuzimati volan. Nakon ova dva mjeseca nikad nisam imala nestabilnije tlo pod nogama istovremeno imajući nikad jasniju sliku svog puta. Kamo idem i zašto. Polako, ali sigurno, ono vječno "ili" koje me dijelilo u meni postaje "i", dodala je mlada glumica.

Foto: Krešimir Brković

"I Rusalka i Belle prolaze kroz dubine. Vode i šume. Obje izlaze na drugu stranu drugačije, promijenjene, hrabrije. Obje su na meni ostavile trag i natjerale na isto. I veselim se nastaviti dijeliti njihove priče istovremeno zaranjajući u svoje dubine. Da mogu bolje dotaknuti tuđe. Iskrenije. Sirovije. Kao ja. Brinući vise o Rusalkama i Bellama u publici nego o mom savršenom tonu. Više pričom, manje sobom. Hraneći vise sve dijelove sebe, manje skrivajući i negirati da postoje", kaže Buga.



"Samo tako mogu ispuniti to zašto sam tu. Samo tako mogu biti ja. Što god to značilo i gdje god to vodilo. Nemam pojma. Ali ako to znači još Belle i još Rusalki u mojoj budućnosti - može. Spremna sam na zaron. Na svu bol, strahove, rane i sumnje koje će s njim izviriti. I nadam se da ce moj zaron pomoći drugima. Da ce priče koje ću tako pričati pomoći i drugima. Jer nikako drugačije neće ispuniti svoju svrhu. Niti ja ni one", zaključila je Buga Marija Šimić.

Podsjetimo, mlada glumica bez zadrške govori i o svom zdravstvenom problemu. Radi se o poremećaju hiperaktivnosti i deficita pažnje ADHD, a o svemu je govorila i na društvenim mrežama. - Bok, ja sam Buga i imam ADHD. Prije par dana dobila sam službenu dijagnozu. F 90.0.. Tko bi tako malo znakova može donijeti toliko olakšanja. "Dijagnoza" zvuči strašno i kao nešto čemu se ne bi trebao veseliti. Pa ipak - kad sam pročitala službeno da je to to - odahnula sam i nasmijala se. Sad mi se objasnilo tako puno stvari. I mogu se prestati kriviti za puno stvari. A najbolje od svega - sad napokon mogu naučiti i shvatiti kako moj mozak funkcionira i to primijeniti, što znači da će se kvaliteta mog života, posla, odnosa - podići na novu razinu. Dijagnoza što se tiče mentalnog zdravlja nije strašna niti te zatvara u kutije. Dijagnoza je ta koja daje slobodu. Jer kad znaš što ti je - onda možeš nešto i poduzeti. Možeš naučiti to navigirati, a onda se otvara jedan cijeli novi svijet - samo je dio njezine objave.

