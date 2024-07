Silvija je u 'Život na vagu' ušla sa 129,1 kg, a sada je podijelila fotku s početka snimanja i pokazala kako izgleda

Kandidati osme sezone showa "Život na vagi" ovaj tjedan se prisjećaju kako je počela njihova avantura u ovom showu koji im je promijenio život i omogućio toliko željeni gubitak viška kilograma. Fotografiju s početka snimanja showa i novu fotografiju objavila je na svom Instagramu i kandidatkinja Silvija Temšić. - Godina je prošla.... Uspomene su ostale upisane duboko u srcima.... Što one lijepe što one manje lijepe... Jedno ne zaboravno iskustvo.... Još ne zaboravnija ekipa.... Promjene su vidljive i one izvana i one iznutra.... Najvažnije je da smo mi zadovoljni sami sobom.... Da je zdravlje u prvom planu.... I da prvenstvo volimo sami sebe....- napisala je Silvija uz objavljenje fotografije i zahvalila se trenerima showa i nutricionistici.

Silvija Temšić završila je u finalu showa ''Život na vagi'', na četvrtom mjestu. Ona je na prvom vaganju imala 129,1 kilogram, a na finalnom 72,3 kilograma, što znači da je izgubila 56,8 kilograma. U travnju ove godine otkrila je da ima novi posao, a progovorila je i o svom odnosu s Mislavom Vlašićem. Silvija i Mislav zaljubili su se u showu te su nastavili sa svojom vezom i nakon što su se kamere ugasile.

– Zaposlila sam se u građevinskoj firmi u uredu, radim kalkulacije. Dajem ponude naše firme. Zadovoljna sam poslom, to je baš nešto drukčije. Prvi posao bio je na gradilištu, sada je to u uredu. To je neki novi sektor i zadovoljna sam. Želim što više poslova u građevini proći pa ću vidjeti što mi je najzanimljivije – ispričala je Silvija za RTL.hr o svom novom poslu. Nakon showa Silvija i Mislav su jedno drugo motivirali da nastave s vježbanjem i zdravom prehranom.

– Mislav i ja se i dalje motiviramo što se tiče treninga i zdravog načina prehrane. I dalje jedemo po prehrani koju smo imali u showu. Naravno, ne uskraćujemo si ako idemo na nekakvo druženje ili nekakav rođendan, nećemo si to uskratiti. Pripremam svaki dan hranu koju ćemo si nositi na posao. - ispričala je nedavno. Mislav je tada morao na operaciju i poslije operacije nije smio neko vrijeme trenirati. - Što se tiče treninga, Mislav sad poslije operacije ne smije trenirati neke teže treninge u teretani, a meni se nedavno vratila ozljeda leđa, tako da moram to riješiti i krenuti na fizikalne terapije. Tako da smo, što se tiče žešćih treninga, na stand by, ali zato se bavimo nekim laganim aktivnostima, kao što je šetnja. - ispričala je nedavno Silvija kako im izgleda zajednički život nakon showa.

